WhatsApp'a 3 yeni özellik geldi

WhatsApp'a "Mesajı geri alma“, “Mesajı düzeltme“ ve “Canlı konum araması” özellikleri ile güncelleme yapıldı.

WhatsApp’ta yapılacak olan Beta güncellemesi ile yepyeni özellikler de eklenecek. Bu özellikler; "Mesajı geri alma“, “Mesajı düzeltme“ ve “Canlı konum araması” oldu."Mesajı geri alma“ özelliği WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliklerden biriydi. Mesajı yanlış kişiye ya da gruba gönderme durumu artık olmayacak. Böylece pek çok kişinin yaşadığı sıkıntının ortadan kalkması planlanıyor. Tabii bu özelliğin aktif olabilmesi için karşı tarafın mesajı henüz okumamış olması gerekiyor. Diğer bir yeni özellik olan mesajı düzeltme de yalnızca okunmamış mesajlar için geçerli olacak.WhatsApp'ın bir diğer özelliği ise; WhatsApp grubu içinde yer alan kişilerin lokasyonlarının canlı takibi olacak. Özellikle iş amacıyla kullananlar için bu özelliği faydalı olması bekleniyor. Özelliklerin geleceği net tarih ise henüz belli değil.