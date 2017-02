Gaming Ä°stanbul oyun tutkunlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

10 bin metrekarelik alana kurulan Gaming İstanbul, oyun turnuvalarının yanı sıra lansman ve konferansların düzenleneceği bir organizasyon. Kendilerine oyun kıyafetleri diken ve giyen tutkunların yanı sıra gelmesi beklenen ziyaretçi sayısının 47 bini aşacağı hedefleniyor.

İstanbul'da bugün kapılarını açan Gaming İstanbul oyun tutkunlarından ilk günden yoğun ilgi gördü. Dünyanın en büyük oyun üreticisi Tencent'in 5v5 mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in lansmanı da GIST 2017'de gerçekleşecek. Tencent, Gaming İstanbul süresince devam edecek 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" turnuvasında oyuncuları buluşturacak."Strike of Kings"in Türk oyuncularıyla tanışmasını sağlamak amacıyla, oyundaki tüm karakter ve 'skin'ler Türk oyuncuları için iki hafta ücretsiz açık olacak.

PLAYSTATION VR SİSTEMİNİN LANSMANI YAPILACAK

Sony, PlayStation VR sistemini, en yeni oyunlarını ve son teknolojilerini Gaming İstanbul 2017'de oyun severlere tanıtacak. PS4 platformundaki birçok oyunun deneme imkanı sunulacak fuarda oyunları sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlemek isteyen kullanıcıların da bunun için bir şansı olacak.

STAR WARS: FORCE ARENA'DA KAZANMA MÜCADELESİ

Gaming İstanbul 2017'de katılımcılar, Star Wars: Force Arena, MARVEL Future Fight, Paramanya ve Netmarble'ın eğlenceli oyunlarını deneme şansı elde edecek. Netmarble standında oyuncular, Star Wars: Force Arena'da kazanmak için mücadele edecek. Netmarble ayrıca, ana sahnede gerçekleştireceği Wolfteam Turnuvası ve Mstar Dans Workshop'u ile de fuarda ziyaretçilerle buluşacak.