Gaming Ä°stanbul oyun tutkunlarÄ±na kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

10 bin metrekarelik alana kurulan Gaming Ä°stanbul, oyun turnuvalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra lansman ve konferanslarÄ±n dÃ¼zenleneceÄŸi bir organizasyon. Kendilerine oyun kÄ±yafetleri diken ve giyen tutkunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra gelmesi beklenen ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n 47 bini aÅŸacaÄŸÄ± hedefleniyor.

Ä°stanbul'da bugün kapÄ±larÄ±nÄ± açan Gaming Ä°stanbul oyun tutkunlarÄ±ndan ilk günden yoÄŸun ilgi gördü. DünyanÄ±n en büyük oyun üreticisi Tencent'in 5v5 mobil MOBA oyunu "Strike of Kings"in lansmanÄ± da GIST 2017'de gerçekleÅŸecek. Tencent, Gaming Ä°stanbul süresince devam edecek 120 bin TL ödüllü "Strike of Kings" turnuvasÄ±nda oyuncularÄ± buluÅŸturacak."Strike of Kings"in Türk oyuncularÄ±yla tanÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla, oyundaki tüm karakter ve 'skin'ler Türk oyuncularÄ± için iki hafta ücretsiz açÄ±k olacak.

PLAYSTATION VR SÄ°STEMÄ°NÄ°N LANSMANI YAPILACAK

Sony, PlayStation VR sistemini, en yeni oyunlarÄ±nÄ± ve son teknolojilerini Gaming Ä°stanbul 2017'de oyun severlere tanÄ±tacak. PS4 platformundaki birçok oyunun deneme imkanÄ± sunulacak fuarda oyunlarÄ± sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimlemek isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n da bunun için bir ÅŸansÄ± olacak.

STAR WARS: FORCE ARENA'DA KAZANMA MÜCADELESÄ°

Gaming Ä°stanbul 2017'de katÄ±lÄ±mcÄ±lar, Star Wars: Force Arena, MARVEL Future Fight, Paramanya ve Netmarble'Ä±n eÄŸlenceli oyunlarÄ±nÄ± deneme ÅŸansÄ± elde edecek. Netmarble standÄ±nda oyuncular, Star Wars: Force Arena'da kazanmak için mücadele edecek. Netmarble ayrÄ±ca, ana sahnede gerçekleÅŸtireceÄŸi Wolfteam TurnuvasÄ± ve Mstar Dans Workshop'u ile de fuarda ziyaretçilerle buluÅŸacak.