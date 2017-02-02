Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 02/02/2017 15:50

Ä°stanbul Travel 3 ÅŸubesinde tatil paketi ve uÃ§ak biletleriyle Londra'da

istanbul Travel

Londraâ€™da faaliyet gÃ¶steren kÃ¶klÃ¼ ve gÃ¼zide seyahat ÅŸirketlerimizden Ä°stanbul Travelâ€™Ä±n yeni ÅŸubesi Turnpike Laneâ€™de hizmete baÅŸladÄ±.

Londra’da faaliyet gösteren köklü ve güzide seyahat ÅŸirketlerimizden Ä°stanbul Travel’Ä±n yeni ÅŸubesi Turnpike Lane’de hizmete baÅŸladÄ±. Kuzey Londra Turnpike Lane, DoÄŸu Londra Stoke Newington, Güney Londra’da Croydon ÅŸubeleriyle hizmet veren Istanbul Travel büyüyor atÄ±lÄ±mlarÄ±na devam ediyor. Genç ve baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸadamÄ± Murat Eser yönetiminde 3 ÅŸubesi ile tatil ve uçak bileti alanÄ±nda tüm Londra ve Ä°ngiltere’de toplumumuza hizmet veren acenta erken rezervasyon ile cebinizi ferahlatÄ±yor bütçenizi koruyor

 

 

 

Murat Eser

  

Türk restaurant mahallesi olarak bilinen Haringey ve Dalston’daki bu atÄ±lÄ±mlarÄ±yla Ä°ngiltere ekonomisine büyük katkÄ± saÄŸlayan iÅŸadamlarÄ±mÄ±z arasÄ±na giren Murat Eser, amacÄ±mÄ±z her sektörde en kaliteli iÅŸi yapmaktÄ±r” dedi.  Murat Eser, Seyahat sektörünündeki Ä°stanbul Travel’Ä±n yanÄ±sÄ±ra atÄ±lÄ±m yaparak restaurant iÅŸine girdi.  

 

 

 

Restaurant sektörü

 

Dalston, Stoke Newington’da açtÄ±ÄŸÄ± restaurantÄ±n yanÄ±sÄ±ra Haringey’de çok yakÄ±nda açÄ±lacak restaurant ile büyümeye devam ediyor.

 

 

 

 

Istanbul Travel

 

Tel: 0208 800 5775

Tel: 0207 249 4449

Turnpike Lane Branch : 0208 800 5775

Stoke Newington Branch : 0207 279 4449

Croydon Branch : 0203 768 9666

 

 

YENÄ° AÇILAN 3.ÅžUBE Turnpike Lane Branch : 0208 800 5775

 

 

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