Asus Zenfone 3 Max'Ä±n fiyatÄ± belli oldu iÅŸte o rakam

Asus'un yeni telefon modeli olan Zenfone 3 Max'Ä±n performans dÃ¼zeyine gÃ¶re fiyatÄ±nÄ±n uygun olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Peki, Asus Zenfone 3 Max'Ä±n fiyatÄ± ne kadar

4100 mAh’lik batarya kapasitesine sahip ve aynÄ± zamanda taÅŸÄ±nabilir güç kaynaÄŸÄ± olarak da kullanÄ±labilen Zenfone 3 Max, 5,2 inç büyüklüÄŸündeki IPS ekranÄ±, PixelMaster 13 Megapiksel arka kamerasÄ± ve süper çözünürlük modu ile 52 megapiksel fotoÄŸraf oluÅŸturabilme özellikleriyle dikkat çekiyor.Asus’un merakla beklenen ZenFone 3 ailesinin üyesi Zenfone 3 Max satÄ±ÅŸa sunuldu. 4100 mAH’lik ÅŸarj kapasitesine sahip bataryasÄ±yla uzun süreli kullanÄ±m imkânÄ± saÄŸlayan cihaz, ters ÅŸarj özelliÄŸi ile taÅŸÄ±nabilir güç kaynaÄŸÄ± haline de getirilebiliyor. Serinin diÄŸer üyeleri gibi kaliteli tasarÄ±m izleri taÅŸÄ±yan cihaz, alüminyum kasasÄ±, 5,2 inç büyüklüÄŸünde yüksek tanÄ±mlÄ±. IPS ekranÄ± ve yüzde 75 ekran / gövde oranÄ±yla gözlere hitap ediyor.Asus Zenfone 3 Max Asus ZenFone 3 Max ‘in 13 megapiksellik PixelMaster özellikli kamerasÄ± bulunuyor. Yüksek çözünürlüklü dijital fotoÄŸraflarÄ± sÄ±fÄ±r bekleme süresi ile kaydedebilen cihaz aynÄ± zamanda tasarÄ±m açÄ±sÄ±ndan da gayet tatmin edici. Telefonun arka yüzündeki 13 megapiksel çözünürlüklü arka kamera çarpÄ±cÄ± görüntüler kaydederken ön yüzündeki. 5 megapiksellik kamera kaliteli selfie ve video çekimleri sunuyor. 175 gram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda ve 8,3 mm’lik inceliÄŸe sahip ZenFone 3 Max, ÅŸu anda 1.099 TL fiyatÄ±yla satÄ±ÅŸa sunulmuÅŸ durumda. Fiyat performans anlamÄ±nda kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ± mutlu edecek cihazÄ±n farklÄ± renk seçenekleri de bulunuyor.