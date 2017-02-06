Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 06/02/2017 12:29

Apple'Ä±n uzay Ã¼ssÃ¼nÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor tamamlanÄ±nca dÃ¼nyada tek olacak


Apple'Ä±n Uzay Ã¼ssÃ¼nÃ¼ andÄ±ran yeni kampÃ¼sÃ¼ "Campus 2" nin dÄ±ÅŸÄ± tamamlanÄ±rken, Ã§atÄ±daki gÃ¼neÅŸ panellerinin bir kÄ±smÄ± da takÄ±ldÄ±.

Steve Jobs'Ä±n henüz hayattayken planladÄ±ÄŸÄ± 'Campus 2' projesi duyurulduÄŸu günden itibaren büyük heyecan yaratmÄ±ÅŸtÄ±. ABD'nin California eyaletinde inÅŸa edilen fütüristik kampüsü görmek için sabÄ±rsÄ±zlanan teknoloji tutkunlarÄ±, inÅŸaatÄ± devam eden kampüsün drone ile çekilmiÅŸ yüksek çözünürlüklü videosuyla merakÄ±nÄ± bir nebze dindirdi.Zorlu hava ÅŸartlarÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na raÄŸmen, binanÄ±n dÄ±ÅŸ aydÄ±nlatma sistemi yerleÅŸtirildi; fitness merkezi, park bölgeleri ve çayÄ±r alanlarÄ± hazÄ±r hale getirildi. Toplam 260 bin metrekarelik alana sahip olacak bu dairesel binanÄ±n dÄ±ÅŸ yüzeyi kaplandÄ±ÄŸÄ± için, binanÄ±n içi büyük bir gizem olarak kaldÄ±. Apple, yeni uzay üssünü andÄ±ran kampüsünün 65 bin metre karelik çatÄ± bölümünü solar paneller ile kaplanacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. BelirtildiÄŸi üzere, çatÄ±daki güneÅŸ panellerinin %70'i tamamlandÄ±.

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