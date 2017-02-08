Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 08/02/2017 13:11

Samsung Galaxy S8 satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±yor fiyatÄ± ne kadar olacak


Samsung Galaxy S8, iki farklÄ± model olarak 29 Mart'ta gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kacak.

Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus olmak üzere iki farklÄ± model ile kullanÄ±cÄ±lara sunulacak. Galaxy S8'in 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanÄ±na sahip modeli 6,088 yuan (yaklaÅŸÄ±k 885 dolar), 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanÄ±na sahip modeli ise 6,488 yuandan (yaklaÅŸÄ±k 943 dolar) satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± ifade ediliyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanÄ±na sahip Galaxy S8’in Avrupa’daki satÄ±ÅŸ fiyatÄ±nÄ±n 850 euro olacaÄŸÄ± iddia ediliyor. 29 Mart’ta New York'ta düzenlenecek bir etkinlikle tanÄ±tÄ±lacaÄŸÄ± söylenen Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’Ä±n 24-30 Nisan tarihleri arasÄ±nda ise satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± iddia ediliyor. 

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