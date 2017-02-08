LG yeni modeli G6 iÃ§in gÃ¼n sayÄ±yor

LG, GÃ¼ney Kore'de piyasaya sÃ¼receÄŸi yeni modeli G6'yÄ± 26 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kartacak.

LG G6'nÄ±n MWC 2017'de tanÄ±tÄ±lmasÄ±na bir kaç hafta kala, en son donanÄ±m sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ± sayesinde cihazÄ±n piyasaya sürülmesiyle ilgili daha fazla bilgi ediniyoruz. Venturebeat'ten ünlü bilgi sÄ±zdÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Evan Blass, G6'nÄ±n 26 Åžubat'ta Güney Kore'de piyasaya sürüleceÄŸini açÄ±kladÄ±. Blass'Ä±n iddiasÄ±na göre, LG G6 Güney Kore maÄŸazalarÄ±na 9 Mart'ta gelecek. Bundan sonra Amerika'da ise 7 Nisan'da satÄ±ÅŸa baÅŸlayacak. LG'nin G6'yÄ± Amerika'da Nisan ayÄ±nda piyasaya sürecek olmasÄ± önemli bir karar, çünkü söylentiye göre aynÄ± zamanda Samsung da Galaxy S8'i satÄ±ÅŸa sunacak. G6'nÄ±n olabildiÄŸince fazla market payÄ± kazanmasÄ± için, Galaxy S8'den önce piyasaya sürülmesi bekleniyor.