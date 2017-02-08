Dikkat Gmail kullanÄ±yorsanÄ±z mesajlarÄ±nÄ±z tehlikede

Philadelphia BÃ¶lge Mahkemesi, Google'Ä±n ABD dÄ±ÅŸÄ±ndaki e-posta sunucularÄ±yla ilgili bir kararla, FBI 'Ä±n kayÄ±tlÄ± verilere eriÅŸimine izin verilmesi gerektiÄŸini duyurdu.

Habertürk’ten Mahmut Sancak’Ä±n haberine göre, ABD’de göçmenlere getirilen sÄ±nÄ±rlamanÄ±n yankÄ±larÄ± hem ülke içerisinde hem de ülke dÄ±ÅŸÄ±nda sürerken gündeme düÅŸen yeni bir haber bireysel özgürlüklerin her yerde ve her alanda kÄ±sÄ±tlanmaya devam edeceÄŸini gösterdi.Philadelphia Bölge Mahkemesi cuma günü aldÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda Federal SoruÅŸturma Bürosu’nun (FBI), teknoloji ÅŸirketi Google’Ä±n ABD dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan e-posta sunucularÄ±nda kayÄ±tlÄ± verilere eriÅŸimine izin verilmesi gerektiÄŸini duyurdu.TartÄ±ÅŸmalÄ± mülteci kararÄ±nÄ±n üzerine teknoloji dünyasÄ±nda yeni bir tepki dalgasÄ± daha yükseldi. YapÄ±lan ilk açÄ±klamalarda böyle bir adÄ±mÄ±n hem özgür iletiÅŸim haklarÄ±na hem de anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu dile getirildi.

MICROSOFT DA SAVAÅžTI

Benzer bir olay Haziran 2016’da diÄŸer bir ABD’li teknoloji devi Microsoft’un baÅŸÄ±na geldi.FBI, Microsoft’un Ä°rlanda’da bulunan e-posta sunucularÄ±na eriÅŸim izni istedi ancak talep New York Bölge Mahkemesi tarafÄ±ndan anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle geri çevrildi. FBI’Ä±n talebine bu sefer olumlu yanÄ±t veren Philadelphia Bölge Mahkemesi YargÄ±cÄ± Thomas Rueter karar metninde Google’a yöneltilen talebin ilk bakÄ±ÅŸta kiÅŸisel özgürlüklere aykÄ±rÄ± gibi göründüÄŸünü ancak söz konusu e-postalarÄ±n ABD dÄ±ÅŸÄ±nda bulunan sunucularda depolandÄ±ÄŸÄ± için anayasayla herhangi bir çatÄ±ÅŸmanÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Google kararÄ± temyize taÅŸÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.