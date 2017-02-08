Swarm'dan kullanÄ±cÄ±larÄ±na bomba haber

Yer bildirim uygulamasÄ± olan Swarm, gizlilik ayarlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in kollarÄ±nÄ± sÄ±vadÄ±.

Swarm herkese gönderdiÄŸini düÅŸündüÄŸümüz bir mail ile yeni gizlilik ayarÄ±nÄ± duyurdu. Swarm'da artÄ±k arkadaÅŸlÄ±k isteklerini sadece tanÄ±yabileceÄŸimiz kiÅŸilerle sÄ±nÄ±rlamamÄ±zÄ± saÄŸlayan yeni bir ayar var.Bu sabah maillerinizi kontrol ederken Swarm'dan bir bilgilendirme aldÄ±ysanÄ±z, bu haberin ne ile ilgili olduÄŸunu büyük ihtimal tahmin edeceksiniz. Fakat bu büyük ekosistemde hala haberi olmayan kullanÄ±cÄ±lar için, Swarm'Ä±n yeni gizlilik ayarÄ±nÄ± duyuralÄ±m istedik. Bugün gelen bilgilendirme mailinde, kullanÄ±cÄ± gizliliÄŸini ön plana çÄ±karan bir mesaj yer alÄ±yordu. Swarm güncellemesi ne içeriyor aÅŸaÄŸÄ±da aynen bulabilirsiniz "Senin gizliliÄŸini ciddiye alÄ±yoruz. Bu nedenle, arkadaÅŸlÄ±k isteklerini sadece tanÄ±yabileceÄŸin kiÅŸilerle sÄ±nÄ±rlamanÄ± saÄŸlayan yeni bir ayar ekledik. Bunu etkinleÅŸtirmek için Swarm uygulama ayarlarÄ± > gizlilik ayarlarÄ±’na git, "ArkadaÅŸlÄ±k Ä°stekleri" için aÅŸaÄŸÄ±ya kaydÄ±r ve "Sadece ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ArkadaÅŸlarÄ±"nÄ± seç"