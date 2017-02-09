Bursa uzay ve havacÄ±lÄ±ÄŸÄ±n merkez Ã¼ssÃ¼ olacak

Bilim Teknoloji Merkezi Genel KoordinatÃ¶rÃ¼ RÄ±fat Bakan, TÃœBÄ°TAK'Ä±n desteklediÄŸi Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Merkezinin ikinci kanadÄ± olarak Bursa'ya temel atÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Bilim ve Teknoloji Merkezinin ikinci kanadÄ± olarak Bursa BüyükÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lan ve TÜBÄ°TAK'Ä±n desteklediÄŸi Uzay ve HavacÄ±lÄ±k Merkezinin yakÄ±nda temeli atÄ±lacak.Son 3 yÄ±l içinde 350 bin ziyaretçiyi aÄŸÄ±rlayan ve özellikle çocuklara okulda gördükleri teorik eÄŸitimi pratiÄŸe dönüÅŸtürme imkanÄ± sunan Bilim ve Teknoloji Merkezi, aynÄ± zamanda Türkiye'nin uzay ve havacÄ±lÄ±k merkezi projesiyle Bursa'yÄ± dünya ligine taÅŸÄ±yacak. 120 milyonluk bir bütçe ile gerçekleÅŸtirilecek olan yatÄ±rÄ±m hakkÄ±nda bilgi veren Bilim Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü RÄ±fat Bakan, "Türkiye'nin ilk uzay ve havacÄ±lÄ±k merkezini Bursa'da inÅŸa edecek olmanÄ±n heyecanÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yoruz. YakÄ±n bir zaman içerisinde temeli de atÄ±lacak. Uzay çalÄ±ÅŸmalarÄ± bildiÄŸiniz gibi dünyada geliÅŸmiÅŸ ülkeler tarafÄ±ndan büyük bir rekabetle sürdürülmektedir. BaÅŸta bilimsel proje olarak bakÄ±lan uzay ve havacÄ±lÄ±k, artÄ±k önemli bir gündem maddesi oldu. Yer altÄ± madenlerinden hava durumuna kadar hemen her ÅŸey uzaydan yapÄ±lÄ±yor. Ä°nanÄ±yorum ki geleceÄŸin astronotlarÄ±, pilotlarÄ± burada eÄŸitim alan gençlerimizden çÄ±kacak. Onlar Türkiye'yi ileriye taÅŸÄ±yacaklar" dedi.