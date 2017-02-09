Samsung bu telefonla dev markalarÄ± sollayacak

Samsung, katlanabilir ekranlÄ± telefonunun prototipini bu ayÄ±n sonunda gerÃ§ekleÅŸtirecek Mobil DÃ¼nya Kongresiâ€™nde gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±karacak.

Samsung’un bu yÄ±l katlanabilir ekranlÄ± telefonunu tanÄ±tacaÄŸÄ± uzun zamandÄ±r konuÅŸuluyor. Koreli bir kaynaÄŸÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± bir haber bu bilgileri doÄŸruluyor ve Samsung’un teknoloji dünyasÄ± tarafÄ±ndan merakla beklenen katlanabilir ekranlÄ± telefonunu bu yÄ±l tanÄ±tacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Prototip olarak gösterileceÄŸi için telefonun nasÄ±l bir tasarÄ±ma ve ne gibi özelliklere sahip olacaÄŸÄ± henüz bilinmiyor. Galaxy X ismiyle anÄ±lacaÄŸÄ± öne sürülen telefonda 4K çözünürlüklü ekran yer alacaÄŸÄ± ifade ediliyor. Parmak izi okuyucunun yanÄ± sÄ±ra retina okuyucunun kullanÄ±lacaÄŸÄ± da ifade edilen telefonun Samsung’un piyasaya sürdüÄŸü Galaxy telefonlardan daha pahalÄ± olacaÄŸÄ± dile getiriliyor. Ä°ddialar katlanabilir ekranlÄ± telefonun bu yÄ±lÄ±n sonlarÄ±na doÄŸru satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor. Samsung haricinde LG’nin de katlanabilir ekranlÄ± telefon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olduÄŸu konuÅŸuluyor. Katlanabilir ekranlÄ± telefonu için 3 yÄ±ldÄ±r çalÄ±ÅŸmalar yürüttüÄŸü belirtilen LG’nin ilk etapta 100 bin adet katlanabilir ekranlÄ± telefon üretmeyi planlÄ±yor. Samsung gibi LG’nin de katlanabilir ekranlÄ± telefonunu bu yÄ±lÄ±n üçüncü veya dördüncü çeyreÄŸinde satÄ±ÅŸa sunulmasÄ± bekleniyor. Henüz detaylarÄ± ortaya çÄ±kmayan telefonlar hakkÄ±nda tüm detaylar resmiyete kavuÅŸtuÄŸunda sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z, takipte kalÄ±n.