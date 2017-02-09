Samsung'tan Galaxy S7 iÃ§in flaÅŸ gÃ¼ncelleme aÃ§Ä±klamasÄ±

Samsung TÃ¼rkiye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±, Galaxy S7 telefonlarÄ± iÃ§in en yeni gÃ¼ncellemenin TÃ¼rkiye'de bulunan kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in ne zaman aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu

Samsung, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda Galaxy S7 Nougat güncellemesini daÄŸÄ±tmaya baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Türkiye’deki Galaxy S7 veya S7 edge sahipleri henüz Android 7.0 güncellemesiyle tanÄ±ÅŸma imkanÄ± bulamamÄ±ÅŸlardÄ±.

Samsung Türkiye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Tansu YeÄŸen’e bile Twitter üzerinden oldukça fazla soru gelmiÅŸ olmalÄ± ki, Samsung yöneticisi daha fazla dayanamayarak konuyla ilgili olarak Twitter hesabÄ± üzerinden Galaxy S7 güncelleme durumuyla ilgili bir açÄ±klama yapmak zorunda kaldÄ±.

YeÄŸen’in belirttiÄŸine göre, Galaxy S7 Nougat güncellemesi bu hafta sonu itibarÄ±yla mevcut S7 ve S7 edge sahiplerine ulaÅŸmaya baÅŸlÄ±yor. S6 ve S6 edge+ sahipleri ÅŸubat ayÄ±nÄ±n üçüncü hafta sonunda, S6 edge sahipleri ise onlardan birkaç gün sonra Nougat güncellemesini alacak. Note 5 sahipleri de yaklaÅŸÄ±k 10 gün sonra Android 7.0 sürümüyle tanÄ±ÅŸacak.

Teknoblog'un haberine göre YeÄŸen, A 2016 ve Galaxy J serisi sahipleri için de güncelleme tarihlerini paylaÅŸtÄ±. Buna göre onlarÄ±n birkaç ay daha beklemeleri gerekecek. YeÄŸen, sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmamasÄ± amacÄ±yla verdiÄŸi tarihlerde erteleme olabileceÄŸini de hatÄ±rlattÄ±.