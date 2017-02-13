Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 13/02/2017 13:34

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'tan bomba haber


Samsung yeni modelleri olan Galaxy S8 ve S8 Plus iÃ§in mÃ¼jdeli haber verdi. Ã‡ift sim kartlÄ±, LED flaÅŸÄ±, kalp ritmi sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ ve home dÃ¼ÄŸmesini/parmak izi sensÃ¶rÃ¼ olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Yeni sÄ±zan bir Samsung Galaxy S8 kÄ±lÄ±fÄ±, bize yeni bir ÅŸey söylemese de, önceki dedikodularÄ± güçlendirdi. KÄ±lÄ±fÄ±n görüntülerinde ekran çerçevesinin inceldiÄŸi ve ön taraftaki home düÄŸmesinin kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gözleniyor. Görüntüler, home düÄŸmesinin arka yüze taÅŸÄ±nmasÄ± ve ekran çerçevesinin incelmesiyle Galaxy S8'in ekran alanÄ±nÄ±n iyice geniÅŸlediÄŸini gösteriyor. Telefonun arkasÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda kamerayÄ±, LED flaÅŸÄ±, kalp ritmi sensörünü ve home düÄŸmesini/parmak izi sensörünü görebiliyoruz.

GALAXY S8 PLUS'TAN DA HABER VAR

Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'Ä±n 29 Mart'ta tanÄ±tÄ±lmasÄ± bekleniyor ancak telefonun büyük sürümünün destek sayfasÄ±, çok daha önceden yayÄ±nlandÄ±. SM-G955FD model adÄ±yla Samsung'un Hintçe web sayfasÄ±nda listelenen cihaz, Galaxy S8 Plus'Ä±n çift SIM kartlÄ± modeli olacak. Bu modelin 6,2 inç'lik Super AMOLED ekran, QHD çözünürlük, Exynos 8895 veya Qualcomm Snapdragon 835 iÅŸlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, microSD kart slotu, USB Type C portu, iris ve parmak izi tarayÄ±cÄ±sÄ±yla gelmesi bekleniyor. (Kaynak: chip.com.tr)

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Samsung

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