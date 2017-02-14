Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 14/02/2017 12:12

Nokia yeni tasarÄ±mÄ±yla yine bir numara olmak iÃ§in geri geliyor


Bir dÃ¶nemin efsane telefonu Nokia, yeni tasarÄ±mÄ±yla baÅŸ dÃ¶ndÃ¼recek.

Bir dönemin en popüler telefon markasÄ± olan Nokia'nÄ±n adÄ± zikredilince birçok kiÅŸinin aklÄ±na efsane 3310 modeli gelir. 2000 yÄ±lÄ±nda piyasaya çÄ±kan ve çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gibi ortalÄ±ÄŸÄ± kasÄ±p kavuran model, özellikle gençler arasÄ±nda bir hayli yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 3310'un üstüne renkli ekranlÄ±, kameralÄ± telefonlar çÄ±kmasÄ±na raÄŸmen, saÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle popülerliÄŸinden hiç ödün vermedi. Günümüzde de espri malzemesi olarak hala kullanÄ±lmaya devam ediyor. BildiÄŸimiz üzere Nokia 27 Åžubat'ta kapÄ±larÄ±nÄ± açacak olan MWC 2017 FuarÄ± için ciddi bir hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor. Belki de tanÄ±tacaÄŸÄ± ürünlerle Nokia fuara damga vuracak. Åžirketin fuarda giriÅŸ segmentinde Nokia 3, orta segmentte ise Nokia 5 modellerini tanÄ±tmasÄ± bekleniyor.

Beklenen teknik özellikler ÅŸu ÅŸekilde:

Nokia 5

5.2-inç ekran, 720p çözünürlük

2GB RAM

12-megapiksel arka kamera

SatÄ±ÅŸ fiyatÄ±: 200 dolar

 

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