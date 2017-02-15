WhatsApp'a bomba Ã¶zellik geliyor

Snapchat ile popÃ¼lerleÅŸen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler Ã¶zelliÄŸinin Whatsapp'a da geleceÄŸi sÃ¶yleniyor

Facebook hem kendisi hem de sahibi olduÄŸu Instagram'da kullanÄ±cÄ±larÄ±na hikayeler özelliÄŸini sunduktan sonra, bunu WhatsApp için denemesi tabii ki aslÄ±nda sürpriz sayÄ±lmaz. Facebook ve Instagram gibi bir sosyal medya uygulamasÄ± olmayan WhatsApp, kullanÄ±cÄ±larÄ±n rehberinde yer alan ve uygulamaya sahip olan herkesle iletiÅŸime geçmeyi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu anlamda rehberinizdeki alakalÄ± alakasÄ±z birçok kiÅŸiyle hikaye paylaÅŸÄ±lmasÄ± durumu sÄ±kÄ±ntÄ± yaratabilir. Tabii ki bunlarÄ±n sadece belirli kiÅŸilerle paylaÅŸÄ±mÄ± da mümkün. Görsele bakÄ±lÄ±rsa gizlilik ayarlarÄ± buna izin verecek.