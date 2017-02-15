Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 15/02/2017 11:55

WhatsApp'a bomba Ã¶zellik geliyor


Snapchat ile popÃ¼lerleÅŸen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler Ã¶zelliÄŸinin Whatsapp'a da geleceÄŸi sÃ¶yleniyor

Facebook hem kendisi hem de sahibi olduÄŸu Instagram'da kullanÄ±cÄ±larÄ±na hikayeler özelliÄŸini sunduktan sonra, bunu WhatsApp için denemesi tabii ki aslÄ±nda sürpriz sayÄ±lmaz. Facebook ve Instagram gibi bir sosyal medya uygulamasÄ± olmayan WhatsApp, kullanÄ±cÄ±larÄ±n rehberinde yer alan ve uygulamaya sahip olan herkesle iletiÅŸime geçmeyi kolaylaÅŸtÄ±rÄ±yor. Bu anlamda rehberinizdeki alakalÄ± alakasÄ±z birçok kiÅŸiyle hikaye paylaÅŸÄ±lmasÄ± durumu sÄ±kÄ±ntÄ± yaratabilir. Tabii ki bunlarÄ±n sadece belirli kiÅŸilerle paylaÅŸÄ±mÄ± da mümkün. Görsele bakÄ±lÄ±rsa gizlilik ayarlarÄ± buna izin verecek.

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Nokia yeni tasarÄ±mÄ±yla yine bir numara olmak iÃ§in geri geliyor

Bir dÃ¶nemin efsane telefonu Nokia, yeni tasarÄ±mÄ±yla baÅŸ dÃ¶ndÃ¼recek.


Google'dan eÄŸlenceli 14 Åžubat Doodle'Ä±

PopÃ¼ler arama motoru Google, 14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in Ã¶zel bir doodle oluÅŸturdu. Google'Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± doodle ile Sevgililer GÃ¼nÃ¼ Ã¶zel oyunu oynanabiliyor.


Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'tan bomba haber

Samsung yeni modelleri olan Galaxy S8 ve S8 Plus iÃ§in mÃ¼jdeli haber verdi. Ã‡ift sim kartlÄ±, LED flaÅŸÄ±, kalp ritmi sensÃ¶rÃ¼nÃ¼ ve home dÃ¼ÄŸmesini/parmak izi sensÃ¶rÃ¼ olduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.