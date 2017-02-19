Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 19/02/2017 21:06

Minik Trump sosyal medyanÄ±n yeni trendi


Trump iÃ§in "Tiny Trumps" adÄ±nda Ã¶zel bir sayfa hazÄ±rlayan Reddit, kullanÄ±cÄ±larÄ± iÃ§in ABD baÅŸkanÄ±nÄ±n basÄ±na verilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sayfaya gÃ¶re tasarlayarak paylaÅŸÄ±yor.

Göreve baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden beri sosyal medyanÄ±n dilinden düÅŸmeyen ABD 45'inci BaÅŸkanÄ± Trump bu kez da Reddit kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n diline düÅŸtü. Reddit'te Trump için özel bir sayfa açÄ±ldÄ±. "Tiny Trumps" (Minik Trump) isimli sayfada Reddit kullanÄ±cÄ±larÄ± photoshop ile Trump'Ä±n basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ karelerini kendince yeniden yorumlayarak takipçilerine servis ediyor. Åžimdiden 24 bin takipçiye ulaÅŸan sayfa bu aralar sosyal medyanÄ±n en çok konuÅŸulan hesaplarÄ±ndan birisi oldu.

Ä°ÅŸte sayfanÄ±n yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bazÄ± kareler: 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ErdoÄŸan devreye girdi siber saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± yeni Ã¶nlemler yolda

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, siber gÃ¼venlik altyapÄ±sÄ±nÄ±n yerlileÅŸtirilmesi, durum analizi yapÄ±lmasÄ± ve alÄ±nmasÄ± gereken tedbirler iÃ§in tÃ¼m alanÄ± tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda topladÄ±.


Pokemon Go'ya yeni pokemonlar geliyor

Minyonlarca kiÅŸiyi kendine esir eden Pokemon Go oyununa yeni gÃ¼ncelleme geliyor.


WhatsApp'a bomba Ã¶zellik geliyor

Snapchat ile popÃ¼lerleÅŸen ve daha sonra Instagram, Facebook gibi platformlara da gelen Hikayeler Ã¶zelliÄŸinin Whatsapp'a da geleceÄŸi sÃ¶yleniyor