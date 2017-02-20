Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 20/02/2017 10:24

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m mÃ¼jdeyi verdi Uzay ajansÄ± kuruluyor


Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼ ile gÃ¶rÃ¼ÅŸen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin teknoloji ve uzay alanÄ±nda ilerleyebilmesi amacÄ±yla TÃ¼rkiye Uzay AjansÄ±'nÄ±n kurulacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda gerçekleÅŸtirilen son Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ±nda Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü, Uzay AjansÄ±'nÄ±n kuruluÅŸuyla ilgili kabineye sunum yaptÄ±. Hem Bilim Sanayi BakanÄ± Özlü, hem de projenin bugüne kadarki aÅŸamalarÄ±nÄ± gerçekleÅŸtiren UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Ahmet Arslan'Ä±n talip olduÄŸu AjansÄ±, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m bakanlara bÄ±rakmadÄ±. Türkiye'nin teknolojide yeni bir boyuta taÅŸÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak olan Türkiye Uzay AjansÄ±, BaÅŸbakanlÄ±k bünyesinde kurulacak. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bakanlÄ±ÄŸÄ± döneminde eylem planÄ±nda yer almasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± AjansÄ±n kuruluÅŸuna iliÅŸkin her türlü hazÄ±rlÄ±k UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Teknolojileri Genel MüdürlüÄŸü'nce yürütüldü. AjansÄ±n kuruluÅŸuna iliÅŸkin Kanun TasarÄ± TaslaÄŸÄ± da bir süre önce tamamlanarak ilgili kurumlara görüÅŸ sorulmak üzere gönderildi.

Kaynak: Star

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