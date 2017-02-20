Ä°ÅŸte Nokia 3310'un yeni fiyatÄ±

Nokia piyasalara gÃ¼mbÃ¼r gÃ¼mbÃ¼r geri dÃ¶nÃ¼yor. Yeni Nokia 3310'un fiyatÄ± 150-200 avro olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Nokia, fenomen cep telefonu 3310'u yeniden geliÅŸtiriyor. Nokia'nÄ±n bu ay sonunda gerçekleÅŸtirilecek Dünya mobil kongresinde yeni ürünü New Nokia 3310'u tanÄ±tmasÄ± bekleniyor. Nokia'nÄ±n Microsoft ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma sonrasÄ±nda 5 yÄ±l kendi markalÄ± ürünlerini çÄ±karmayacaÄŸÄ± biliniyordu. Bu süre geçen yÄ±l bitmesi ile firma yeniden çalÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±. Nokia'nÄ±n yeni modelinin tasarÄ±mÄ±nÄ±n eski Nokia 3310'u andÄ±rmasÄ± bekleniyor fakat ÅŸimdiye kadar yeni bir görsel veya teknik özellikler konusunda detaylar kesinleÅŸmiÅŸ deÄŸil. Beklentilerin baÅŸÄ±nda akÄ±llÄ± telefon üzerinde Android 7.0 iÅŸletim sisteminin kullanÄ±lmasÄ± geliyor. Yeni akÄ±llÄ± telefon Nokia isim hakkÄ±nÄ± alan HMD Global firmasÄ± tarafÄ±ndan tanÄ±tÄ±lacak olan yeni 3310'un eski baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± yakalayÄ±p yakalayamayacaÄŸÄ± merak konusu. Ä°lk gelen sÄ±zÄ±ntÄ±lara göre Nokia 3310'un fiyatÄ±nÄ±n 150 ila 200 Avro aralÄ±ÄŸÄ±nda olacaÄŸÄ± düÅŸünülüyor.