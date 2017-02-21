Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 21/02/2017 10:34

Bill Gates Almanya'da konuÅŸtu Ã¶nlem alÄ±nmazsa 30 milyon kiÅŸinin hayatÄ± tehlikede


Microsoft'un kurucusu Bill Gates, biyoterÃ¶rizm tehlikesinden bahsederek, bir sene iÃ§inde 30 milyon kiÅŸinin terÃ¶ristlerin Ã¼rettiÄŸi bir mikropla Ã¶leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DünyanÄ±n en zengin iÅŸadamÄ±, giriÅŸimcisi ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik KonferansÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada birçok güvenlik uzmanÄ±nÄ±n gözünden kaçan bir tehdidi gündeme getirdi. Biyoterörizm tehlikesi hakkÄ±nda konuÅŸan Gates, "Bir sonraki salgÄ±n, genetik mühendislik kullanÄ±larak bilgisayarda üretilmiÅŸ bir virüs yüzünden olabilir. Bu virüs çiçek hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sentetik bir versiyonu ya da ölümcül ve süper bulaÅŸÄ±cÄ± bir çeÅŸit grip olabilir" diyen Bill Gates "Böylesi bir terör hamlesi bir yÄ±ldan kÄ±sa bir süre içinde 30 milyon kiÅŸinin ölümüne neden olabilir" ifadelerini kullandÄ±. Gates, dünyanÄ±n 'önümüzdeki 10 ila 15 yÄ±l içinde, böylesi bir saldÄ±rÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmasÄ±nÄ±n ciddi bir ihtimal olduÄŸunu' vurguladÄ±.

Kaynak: Hürriyet

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