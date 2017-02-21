Ã‡in dÃ¼nyanÄ±n en hÄ±zlÄ± bilgisayarÄ±nÄ± Ã¼retmek iÃ§in kollarÄ± sÄ±vadÄ±

Ã‡in yine kendi Ã¼retimi olan Sunway-TaihuLight'tan 10 kat daha hÄ±zlÄ± bir bilgisayar yapmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Tiencin kentindeki Ulusal Süper Bilgisayar Merkezi'nde üretimine baÅŸlanan süper bilgisayar TienhÄ±-3, yine Çin üretimi ve dünyanÄ±n en hÄ±zlÄ±sÄ± olan Sunway-TaihuLight'tan 10 kat daha hÄ±zlÄ± olacak. Proje yetkilisi MÄ±ng Åžiangfey, prototipi gelecek yÄ±l baÅŸlarÄ±nda tamamlanmasÄ± planlanan TienhÄ±-3'ün saniyede bir kentilyon iÅŸlem yapma kapasitesine sahip olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.TienhÄ±-3'ün iÅŸlemcilerinden iÅŸletim sistemine kadar tamamen yerli olarak üretileceÄŸi ve 2020'den önce tam kapasiteyle hizmet vereceÄŸi belirtildi.Bilimsel araÅŸtÄ±rmalara önemli katkÄ± saÄŸlayacak Süper Bilgisayar TienhÄ±-3'ün, deprem simülasyonlarÄ± yapabileceÄŸi ve salgÄ±n hastalÄ±klarla mücadelede etkili rol oynayacaÄŸÄ± kaydedildi.