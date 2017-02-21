WhatsApp'tan bomba Ã¶zellik

WhatsApp, durum gÃ¼ncelleme Ã¶zelliÄŸini yeniledi. ArtÄ±k sadece durumunuzu yazÄ±yla deÄŸil, fotoÄŸraf veya video ile gÃ¶sterebileceksiniz.

Åžubat 2009'da ortaya çÄ±kan WhatsApp, o dönemde sadece "arkadaÅŸlarÄ±nÄ±za ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± bildirmeye" yarÄ±yordu ve mesajlaÅŸma özelliklerine sahip deÄŸildi. Ancak hizmet seneler içinde hÄ±zla büyüdü ve firma, 24 Åžubat'taki yÄ±ldönümü için durum güncelleme iÅŸlevini yeniliyor. Blog gönderisinde yazanlara göre yeni durum güncelleme iÅŸlevi, mesajlarÄ±nÄ±z gibi uçtan uca ÅŸifrelenecek. WhatsApp, gönderip aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z mesajlarÄ± KasÄ±m 2014'ten bu yana uçtan-uca ÅŸifreliyor; yani mesajlarÄ±nÄ±zÄ± sadece siz ve konuÅŸtuÄŸunuz kiÅŸi okuyabiliyor.Bu güncellemeyle WhatsApp'Ä±n sahibi Facebook, Snapchat'in Stories iÅŸlevini kullananlarÄ± kendine çekmek istiyor. Firma, geçen sene AÄŸustos'ta Instagram'a bu özelliÄŸi eklemiÅŸti.

Kaynak: Chip.com.tr