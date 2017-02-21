YazÄ±cÄ±nÄ±n iÃ§inden ev Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'da mobil 3D Ã¶zelliÄŸiyle yapÄ±lan ilk ev Stupina'da gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

Mobil 3 boyutlu yazÄ±cÄ± teknolojisiyle yapÄ±lan Rusya'daki ilk ev Podmoskovye'de Stupina'da açÄ±ldÄ±.Rusya'nÄ±n inÅŸaat yazÄ±cÄ±larÄ± üreten ÅŸirketi Apis Cor tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Rus inÅŸaat sektöründe ilk kez ev çÄ±kartÄ±lan farklÄ± panellerden oluÅŸturulmadÄ±, yazÄ±cÄ±dan tamamen çÄ±kartÄ±ldÄ±." denildi. 38 metrekare alana sakip tek katlÄ± evin yazÄ±lÄ±mÄ± PÄ°K GiriÅŸimcilik Grubu ile partner olarak ÅŸirketin Stupinski fabrikasÄ±ndaki deneme üssünde gerçekleÅŸtirildi. BinanÄ±n duvarlarÄ±nÄ±n ve kolonlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ±mÄ± bir günden az sürdü. 2,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 boyutlu yazÄ±cÄ± günde 100 metrekarelik duvarlarÄ± üretme özelliÄŸine sahip olduÄŸu açÄ±klandÄ±.