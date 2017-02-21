Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 21/02/2017 11:47

YazÄ±cÄ±nÄ±n iÃ§inden ev Ã§Ä±ktÄ±


Rusya'da mobil 3D Ã¶zelliÄŸiyle yapÄ±lan ilk ev Stupina'da gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.

Mobil 3 boyutlu yazÄ±cÄ± teknolojisiyle yapÄ±lan Rusya'daki ilk ev Podmoskovye'de Stupina'da açÄ±ldÄ±.Rusya'nÄ±n inÅŸaat yazÄ±cÄ±larÄ± üreten ÅŸirketi Apis Cor tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, "Rus inÅŸaat sektöründe ilk kez ev çÄ±kartÄ±lan farklÄ± panellerden oluÅŸturulmadÄ±, yazÄ±cÄ±dan tamamen çÄ±kartÄ±ldÄ±." denildi. 38 metrekare alana sakip tek katlÄ± evin yazÄ±lÄ±mÄ± PÄ°K GiriÅŸimcilik Grubu ile partner olarak ÅŸirketin Stupinski fabrikasÄ±ndaki deneme üssünde gerçekleÅŸtirildi. BinanÄ±n duvarlarÄ±nÄ±n ve kolonlarÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ±mÄ± bir günden az sürdü. 2,5 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 3 boyutlu yazÄ±cÄ± günde 100 metrekarelik duvarlarÄ± üretme özelliÄŸine sahip olduÄŸu açÄ±klandÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bayer Leverkusen Atletico Madrid maÃ§Ä± canlÄ± yayÄ±n bilgileri

Bayer Leverkusen'in sahasÄ±na konuk ettiÄŸi Atletico Madrid karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± bu akÅŸam TRT1'den izlenebilecek.


WhatsApp'tan bomba Ã¶zellik

WhatsApp, durum gÃ¼ncelleme Ã¶zelliÄŸini yeniledi. ArtÄ±k sadece durumunuzu yazÄ±yla deÄŸil, fotoÄŸraf veya video ile gÃ¶sterebileceksiniz.


Bill Gates Almanya'da konuÅŸtu Ã¶nlem alÄ±nmazsa 30 milyon kiÅŸinin hayatÄ± tehlikede

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, biyoterÃ¶rizm tehlikesinden bahsederek, bir sene iÃ§inde 30 milyon kiÅŸinin terÃ¶ristlerin Ã¼rettiÄŸi bir mikropla Ã¶leceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.