Twitter taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retti bakÄ±n twitterda neler deÄŸiÅŸmiÅŸ

Twitter, taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± 3 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. SÃ¼rekli yeni hesaplar aÃ§an trolleri engellemek, gÃ¼venli arama Ã¶zelliÄŸi ile hassas konulardaki bloklanmÄ±ÅŸ hesaplarÄ±n tweetlerini ortaya Ã§Ä±kartmak ve haber sayfasÄ±nda yeni bir sekme aÃ§Ä±larak tacizci konuÅŸmalar burada toplanacak.

Geçen yÄ±lÄ±n KasÄ±m ayÄ±nda, Twitter yeni anti-taciz özelliklerini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Bu özellikler sayesinde kullanÄ±cÄ±lar hizmeti kullanÄ±rken daha az sinir bozucu içerikle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorlar. Twitter kurduÄŸu bu temelin üzerine devam ederek, taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± daha bile fazla çözümler üretmeye karar verdi. Twitter'Ä±n Mühendislik Yöneticisi Ed Ho yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± blog gönderisinde, ÅŸirketin taciz ve zorbalÄ±ÄŸÄ± asla hoÅŸ görmeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi, ve troll'lerle savaÅŸmak için üretilen üç yeni özelliÄŸi açÄ±kladÄ±. Bu özellikler hesap oluÅŸturmadan, araÅŸtÄ±rma sonuçlarÄ± ve tweet filtrelemeye kadar uzanÄ±yor.

Ä°LK DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K, SÜREKLÄ° YENÄ° HESAPLAR AÇANLARI HEDEF ALIYOR

Ä°lk deÄŸiÅŸiklik, hesaplarÄ± kalÄ±cÄ± olarak askÄ±ya alÄ±nan ve sürekli yeni hesaplar açan troll'leri hedef alÄ±yor. Buradaki ana hedef sadece zorbalÄ±k ve taciz için kullanÄ±lan hesaplarÄ±n oluÅŸturulmasÄ±nÄ± engellemek. Ä°kinci deÄŸiÅŸiklik ise arama sonuçlarÄ±nÄ± hedef alÄ±yor. Bu filtre sayesinde hassas konulardaki tweetler eleniyor. Åžirket tarafÄ±ndan "güvenli arama" olarak adlandÄ±rÄ±lan özellik, bloklanmÄ±ÅŸ ve susturulmuÅŸ hesaplarÄ±n tweetlerini arama sonuçlarÄ±ndan çÄ±karÄ±yor.

TACÄ°ZCÄ° TWEETLER AYRI BÄ°R SEKMEYE KOYULUYOR

Son olarak üçüncü deÄŸiÅŸiklik ise ana sayfa haber kaynaÄŸÄ±nÄ± ilgilendiriyor. Bu özellik sayesinde düÅŸük kaliteli ve tacizci tweetler ayrÄ± bir sekmeye koyuluyor. Bu sayede kullanÄ±cÄ±lar kendileri ile alakalÄ±, iletiÅŸim kurmak isteyecekleri insanlara daha kolay eriÅŸiyor. Ho'nun açÄ±klamasÄ±na göre bu özellikler önümüzdeki bir kaç hafta içerisinde kullanÄ±ma sunulacak.