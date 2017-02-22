Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 22/02/2017 21:01

NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama yaÅŸanabilir 7 gezegen keÅŸfettik


NASA, New York saatiyle bugÃ¼n 13.00'de twitter'dan aÃ§Ä±klamada bulundu. GÃ¼neÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cÃ¼ce yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶nen 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±klayan NASA'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± binlerce kiÅŸi takip etti.

NASA, resmi internet sitesi üzerinden, bugün büyük bir keÅŸiflerini duyuracaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. O açÄ±klama, Türkiye saati ile 21:00 sÄ±ralarÄ±nda geldi. AçÄ±klama yapmadan önce heyecanÄ± iyice yükselten NASA, twitter'dan hesabÄ±ndan "Pissstt, GüneÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda heyecan verici bir buluÅŸa imza attÄ±k. NOT: UzaylÄ±lar deÄŸil" dedi. Bu mesajdan dakikalar sonra da beklenen haber geldi. NASA, GüneÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cüce yÄ±ldÄ±zÄ±n yörüngesinde dönen ve en az 3'ü hayata elveriÅŸli 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini açÄ±kladÄ±. #askNASA etiketi ile Twitter üzerinde merak edilen sorularÄ± cevaplayan NASA'nÄ±n yeni keÅŸfi, merakla bekleniyordu. Amerikan Uzay AjansÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± binlerce insan canlÄ± takip etti.

Ä°ÅŸte NASA'nÄ±n Tweeti:

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama

NASA Twitter'dan bir keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n uzaylÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Twitter taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retti bakÄ±n twitterda neler deÄŸiÅŸmiÅŸ

Twitter, taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± 3 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. SÃ¼rekli yeni hesaplar aÃ§an trolleri engellemek, gÃ¼venli arama Ã¶zelliÄŸi ile hassas konulardaki bloklanmÄ±ÅŸ hesaplarÄ±n tweetlerini ortaya Ã§Ä±kartmak ve haber sayfasÄ±nda yeni bir sekme aÃ§Ä±larak tacizci konuÅŸmalar burada toplanacak.


YazÄ±cÄ±nÄ±n iÃ§inden ev Ã§Ä±ktÄ±

Rusya'da mobil 3D Ã¶zelliÄŸiyle yapÄ±lan ilk ev Stupina'da gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±ktÄ±.