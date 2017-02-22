NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama yaÅŸanabilir 7 gezegen keÅŸfettik

NASA, New York saatiyle bugÃ¼n 13.00'de twitter'dan aÃ§Ä±klamada bulundu. GÃ¼neÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cÃ¼ce yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶nen 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±klayan NASA'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± binlerce kiÅŸi takip etti.

NASA, resmi internet sitesi üzerinden, bugün büyük bir keÅŸiflerini duyuracaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. O açÄ±klama, Türkiye saati ile 21:00 sÄ±ralarÄ±nda geldi. AçÄ±klama yapmadan önce heyecanÄ± iyice yükselten NASA, twitter'dan hesabÄ±ndan "Pissstt, GüneÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda heyecan verici bir buluÅŸa imza attÄ±k. NOT: UzaylÄ±lar deÄŸil" dedi. Bu mesajdan dakikalar sonra da beklenen haber geldi. NASA, GüneÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cüce yÄ±ldÄ±zÄ±n yörüngesinde dönen ve en az 3'ü hayata elveriÅŸli 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini açÄ±kladÄ±. #askNASA etiketi ile Twitter üzerinde merak edilen sorularÄ± cevaplayan NASA'nÄ±n yeni keÅŸfi, merakla bekleniyordu. Amerikan Uzay AjansÄ±'nÄ±n açÄ±klamalarÄ±nÄ± binlerce insan canlÄ± takip etti.

Ä°ÅŸte NASA'nÄ±n Tweeti: