Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 23/02/2017 21:32

Instagram'a yepyeni bir Ã¶zellik geldi iÅŸte iÃ§eriÄŸi

instagram

FotoÄŸraf ve video paylaÅŸma platformu Ä°nstagram'a yeni bir Ã¶zellik geldi

Popüler fotoÄŸraf paylaÅŸma platformu Instagram bu özelliÄŸini geçtiÄŸimiz haftalarda test aÅŸamasÄ±na sokmuÅŸtu. Bu özellik sayesinde birden fazla fotoÄŸrafÄ± aynÄ± anda paylaÅŸabileceÄŸimiz duyurulmuÅŸtu.Birden fazla fotoÄŸrafÄ± toplu bir ÅŸekilde seçip atmanÄ±za olanak saÄŸlayan Instagram yetkilileri, bu özelliÄŸini Türkiye'deki kullanÄ±cÄ±lar için aktif etti.

Böylece siz veya takip ettiÄŸiniz kiÅŸilerin attÄ±ÄŸÄ± çoklu fotoÄŸraflarÄ± ana sayfanÄ±zda görebileceksiniz. Toplu olarak atÄ±lan fotoÄŸraflarÄ± ise saÄŸa ve sola kaydÄ±rarak, birden fazla fotoÄŸrafÄ± tek bir pencerede görebileceksiniz.

 
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NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama yaÅŸanabilir 7 gezegen keÅŸfettik

NASA, New York saatiyle bugÃ¼n 13.00'de twitter'dan aÃ§Ä±klamada bulundu. GÃ¼neÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cÃ¼ce yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶nen 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±klayan NASA'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± binlerce kiÅŸi takip etti.


NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama

NASA Twitter'dan bir keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n uzaylÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.


Twitter taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼retti bakÄ±n twitterda neler deÄŸiÅŸmiÅŸ

Twitter, taciz ve zorbalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± 3 deÄŸiÅŸikliÄŸe gitti. SÃ¼rekli yeni hesaplar aÃ§an trolleri engellemek, gÃ¼venli arama Ã¶zelliÄŸi ile hassas konulardaki bloklanmÄ±ÅŸ hesaplarÄ±n tweetlerini ortaya Ã§Ä±kartmak ve haber sayfasÄ±nda yeni bir sekme aÃ§Ä±larak tacizci konuÅŸmalar burada toplanacak.