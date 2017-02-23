Instagram'a yepyeni bir Ã¶zellik geldi iÅŸte iÃ§eriÄŸi

FotoÄŸraf ve video paylaÅŸma platformu Ä°nstagram'a yeni bir Ã¶zellik geldi

Popüler fotoÄŸraf paylaÅŸma platformu Instagram bu özelliÄŸini geçtiÄŸimiz haftalarda test aÅŸamasÄ±na sokmuÅŸtu. Bu özellik sayesinde birden fazla fotoÄŸrafÄ± aynÄ± anda paylaÅŸabileceÄŸimiz duyurulmuÅŸtu.Birden fazla fotoÄŸrafÄ± toplu bir ÅŸekilde seçip atmanÄ±za olanak saÄŸlayan Instagram yetkilileri, bu özelliÄŸini Türkiye'deki kullanÄ±cÄ±lar için aktif etti.

Böylece siz veya takip ettiÄŸiniz kiÅŸilerin attÄ±ÄŸÄ± çoklu fotoÄŸraflarÄ± ana sayfanÄ±zda görebileceksiniz. Toplu olarak atÄ±lan fotoÄŸraflarÄ± ise saÄŸa ve sola kaydÄ±rarak, birden fazla fotoÄŸrafÄ± tek bir pencerede görebileceksiniz.