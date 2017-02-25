Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 25/02/2017 06:40

HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n fark edilmesi imkansÄ±z iÅŸte Ä°srail'in dÃ¼nyayÄ± tehdit eden icadÄ±


Ä°srail'de bir Ã¼niversitenin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ±m ile yapÄ±lacak tÃ¼m hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n fark edilemeyeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Ä°srailli Ben-Gudion Üniversitesi'nde geliÅŸtirilen yazÄ±lÄ±m ve bir insansÄ±z hava aracÄ±na eklenen bir kamera ile internete baÄŸlÄ± olmayan bir bilgisayardan veri aktarÄ±mÄ± saÄŸlandÄ±. Uzmanlara göre bu düzenek bilgisayarlarÄ±n sabit disklerinin LED indikatörlerini manipüle ediyor ve veri aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Uzmanlara göre bu tür bilgi hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fark edilmesi de imkânsÄ±z. (HABERTÜRK)

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NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama yaÅŸanabilir 7 gezegen keÅŸfettik

NASA, New York saatiyle bugÃ¼n 13.00'de twitter'dan aÃ§Ä±klamada bulundu. GÃ¼neÅŸ sistemimizin dÄ±ÅŸÄ±nda bir cÃ¼ce yÄ±ldÄ±zÄ±n yÃ¶rÃ¼ngesinde dÃ¶nen 7 yeni gezenin keÅŸfedildiÄŸini aÃ§Ä±klayan NASA'nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± binlerce kiÅŸi takip etti.


NASA'dan bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klama

NASA Twitter'dan bir keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n uzaylÄ±lar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.