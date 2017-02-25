HÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n fark edilmesi imkansÄ±z iÅŸte Ä°srail'in dÃ¼nyayÄ± tehdit eden icadÄ±

Ä°srail'de bir Ã¼niversitenin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ±m ile yapÄ±lacak tÃ¼m hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n fark edilemeyeceÄŸi sÃ¶yleniyor.

Ä°srailli Ben-Gudion Üniversitesi'nde geliÅŸtirilen yazÄ±lÄ±m ve bir insansÄ±z hava aracÄ±na eklenen bir kamera ile internete baÄŸlÄ± olmayan bir bilgisayardan veri aktarÄ±mÄ± saÄŸlandÄ±. Uzmanlara göre bu düzenek bilgisayarlarÄ±n sabit disklerinin LED indikatörlerini manipüle ediyor ve veri aktarÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Uzmanlara göre bu tür bilgi hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n fark edilmesi de imkânsÄ±z. (HABERTÜRK)