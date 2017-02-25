Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 25/02/2017 17:20

Yeni Nokia 3310'un yeni fiyatÄ± belli oldu


Nokia telefon pazarÄ±na bomba gibi geri dÃ¶nÃ¼yor. Nokia'nÄ±n fiyatÄ± ise, 59 â‚¬ olacak.

SaÄŸlamlÄ±ÄŸÄ± ile dillere destan olmuÅŸ Nokia 3310 cep telefonu yeniden dirilecek. Modern Nokia 3310 telefonun MWC 2017'de resmen ilan edilmesi bekleniyor. EÄŸer, Nokia 3310'un süslü bir kamera ve özelliklerle geleceÄŸini düÅŸünüyorsanÄ±z unutun. Nokia 3310'un 2017 dönüÅŸü ile ilgili bilgiler sÄ±zÄ±ntÄ± kaynaÄŸÄ± Evan Blass tarafÄ±ndan geldi.@evleaks'a göre, yeni Nokia 3310 (2017 baskÄ±sÄ± ya da her ne adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸsa) eski Series 30 arabiriminde çalÄ±ÅŸan kök cihazlarÄ±na geri dönecek. Bununla birlikte, bir renkli ekranÄ± olacak.Nokia 3310 ikinci geliÅŸinde farklÄ± renk seçenekleri ile karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kacak ve ön kapaklarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirebileceksiniz. Evan Blass, ve geçen yÄ±lÄ±n sonunda açÄ±kla yeni Nokia 150 ile orijinal Nokia 3310'un karÄ±ÅŸÄ±mÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Son olarak telefon çeÅŸitli renklerde gelecek ve HMD, modern Nokia 3310'u siyah, mavi, gri, yeÅŸil, kÄ±rmÄ±zÄ± ve sarÄ± renklerle baÅŸlatacak. Nokia 3310'un 59 € fiyat etiketi ile geleceÄŸi de onaylandÄ±.(Kaynak: Teknolojioku)

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