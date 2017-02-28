Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 28/02/2017 20:20

Mobil DÃ¼nya Kongresi'nin en iyi telefonu aÃ§Ä±kladÄ± iÅŸte o telefon


Mobil DÃ¼nya Kongresi'nde en iyi telefon Galaxy S7 Edge seÃ§ildi.

Samsung bu yÄ±l da Mobil Dünya Kongresi'nde ödüle layÄ±k görüldü. Galaxy S7 Edge modeli MWC 2017'de geçtiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi yine "En Ä°yi AkÄ±llÄ± Telefon" ödülünü kazanmayÄ± bildi. Dün gece gerçekleÅŸtirilen Akademi Ödülleri töreni yÄ±lÄ±n sinema alanÄ±nda en önemli ödül töreni olabilir ama aynÄ± anda Mobil Dünya Kongresi'nde de Teknoloji dünyasÄ± için oldukça önemli bir ödül töreni düzenlendi. YÄ±lÄ±n en iyilerinin seçildiÄŸi bu törende Samsung Galaxy S7 Edge, geçtiÄŸimiz yÄ±l olduÄŸu gibi yine en iyi akÄ±llÄ± telefon ödülünü kaptÄ±. Galaxy S8 ya da S8+ henüz tanÄ±tÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için bu yÄ±l da Samsung'un Galaxy S7 edge ile yarÄ±ÅŸmasÄ± gerekti.

Kaynak: shiftdelete

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