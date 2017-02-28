Youtube'dan mÃ¼thiÅŸ rakam bir gÃ¼nde 1 milyar saat izlenme sÃ¼resine ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya'nÄ±n en popÃ¼ler plartformlarÄ±ndan biri olan Youtube, 100 bin yÄ±la denk gelen 1 milyar saati aÅŸkÄ±n izlenme sÃ¼resine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

YouTube'un dünyanÄ±n en popüler video platformu olduÄŸuna hiç ÅŸüphe yok; yÄ±llar önce Google'Ä±n iki giriÅŸimciden satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± ve o günden bu yana epey yol kat eden YouTube'ta geçirilen süre ise dudak uçuklatacak cinsten. YouTube'un son raporuna göre ÅŸirket yeni bir rekora imza attÄ± ve sadece bir günde 1 milyar saati aÅŸkÄ±n bir süre video izlenme süresine ulaÅŸtÄ±. Yani YouTube'a giren milyonlarca kullanÄ±cÄ± 24 saat içinde 1 milyar saatten fazla video seyretti. 1 milyar saatlik video izleme süresi ise yaklaÅŸÄ±k 100 bin yÄ±la denk geliyor ki rakamÄ±n büyüklüÄŸü bu ÅŸekilde daha net anlaÅŸÄ±labiliyor.

Kaynak: Hürriyet