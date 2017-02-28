Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 28/02/2017 20:20

General Mobile GM6 teknik Ã¶zellikleri ve fiyatÄ±


Mobil DÃ¼nya Kongresi 2017'de tanÄ±tÄ±lan General Mobile'Ä±n yeni modelinin teknik Ã¶zellikleri ve fiyatÄ± da basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±.

Android One programÄ±na dahil olmasÄ±yla kullanÄ±cÄ±larÄ±n dikkatini çeken General Mobile GM serisinin yeni üyesi Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliÄŸinde tanÄ±tÄ±ldÄ±. Yenilenen tasarÄ±mla gelen General Mobile GM6 teknik özellikleri ve fiyatÄ± ile kullanÄ±cÄ±larÄ±n bu seneki favorileri arasÄ±nda olacak gibi görünüyor.

General Mobile GM6 Teknik Özellikleri 

Saf Android sürümü kullanmayÄ± seven, yazÄ±lÄ±m güncellemelerini de zamanÄ±nda almak isteyen kullanÄ±cÄ±larÄ±n tercih ettiÄŸi akÄ±llÄ± telefon modellerinden General Mobile serisine yeni bir üye daha katÄ±ldÄ±. General Mobile GM6 adÄ±yla beklediÄŸimiz üzere Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC17) tanÄ±tÄ±lan telefonun hemen teknik özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse; 5 inç 1280 x 720 çözünürlükte 294 ppi deÄŸeri veren IPS ekran, MediaTek’in dört çekirdekli MT6737T iÅŸlemcisi, 3 GB bellek, microSD kart desteÄŸiyle 128 GB’a kadar artÄ±rÄ±labilir 32 GB dahili depolama, 3000 mAh batarya, 13 megapiksel arka ve 8 megapiksel selfie kamerasÄ±; yazÄ±lÄ±m tarafÄ±nda da Android 7.0 Nougat iÅŸletim sistemiyle kutusundan çÄ±kan General Mobile GM 6’nÄ±n iPhone’dan alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz uzay grisi, altÄ±n ve roze altÄ±n renk seçenekleri bulunuyor. Unutmadan telefonun tek ve çift SIM kartlÄ± olmak üzere iki modeli satÄ±ÅŸta olacak. Parmak izi sensörüne (0.2 milisaniye) sahip olan telefonun ülkemizde henüz yeni kullanÄ±lmaya baÅŸlayan VoLTE, VoWifi ve ViLTE desteÄŸi de bulunuyor. CihazÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ tarihi ve fiyatÄ±na iliÅŸkin henüz bir bilgi paylaÅŸÄ±lmadÄ±.

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