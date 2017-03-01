Yeni Nokia 3310 ile bunlarÄ± yapamayacaksÄ±nÄ±z

Efsane telefon Nokia 3310 geri dÃ¶nÃ¼yor. Ancak bu telefon iÃ§in Ã§ok da heyecanlanmayÄ±n. Neden mi? Ä°ÅŸte Nokia 3310 ile ilgili merak edilenler...

Nokia 3310 günümüzde alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz akÄ±llÄ± telefonlardan deÄŸil. Cep telefonlarÄ±nÄ±n hayatÄ±mÄ±za yerleÅŸtiÄŸi ilk dönemlerden kalma özelliklere sahip bir cihaz. Elbette bazÄ± artÄ±larÄ± var. ÖrneÄŸin fiyatÄ± çok ama çok uygun. Sadece 49 Euro. AyrÄ±ca pilinin 1 ay dayandÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor. Ancak daha fazla artÄ± saymaya çalÄ±ÅŸÄ±nca pek bir ÅŸey bulamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± fark ediyoruz. Yeni Nokia 3310 ile yapamayacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeyler ise epey fazla. Åžimdi onlara bir göz atalÄ±m.

KolaylÄ±kla YazÄ± Yazmak

Yeni Nokia 3310 ile yapamayacaklarÄ±nÄ±z arasÄ±nda ilk sÄ±rada bu yer alÄ±yor. 20 yÄ±l öncesine dönmeye hazÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z? Alfa numerik tuÅŸlarla mesaj yazmanÄ±n ne kadar zor olduÄŸunu hatÄ±rlamak istiyorsanÄ±z yeni Nokia 3310 tam size göre.

Sosyal AÄŸ HesaplarÄ±nÄ± Kontrol Etmek

TelefonlarÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±k temel görevi olan telefonla konuÅŸmaktan çok Facebook, Twitter, Instagram vb. sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± kontrol etmek için kullanÄ±yoruz. Nokia 3310'a bunlar için hiçir uygulama eklenmemiÅŸ.

AnlÄ±k MesajlaÅŸma UygulamalarÄ±nÄ± Kullanmak

Nokia 3310'da sadece sosyal medya uygulamalarÄ± deÄŸil hiçbir uygulama yok. Bunlara artÄ±k iletiÅŸimin olmazsa olmazÄ± haline gelen WhatsApp ve Facebook Messenger da dahil. Nokia 3310 ile sadece SMS gönderebiliyorsunuz. Onu da yazmak epey bir çaba gerektiriyor.

Yol Tarifi

Günümüzde telefonlarÄ±n en büyük faydalarÄ±ndan biri insanlarÄ±n kaybolmalarÄ±nÄ± engellemesi. GPS'li telefonlar ve harita uygulamalarÄ± sayesinde hiç bilmediÄŸiniz bir yerde bile yolunuzu bulabiliyorsunuz. Ancak Nokia 3310'da maalesef GPS yok.

Ä°nternet SayfalarÄ±nda Gezinmek

AslÄ±nda teoride Nokia 3310 ile bunu yapabilmek mümkün. Cihazda Opera tarayÄ±cÄ± bulunuyor. Ancak Nokia 3310 sadece 2.5G mobil aÄŸlara destek veriyor. Bu da pratikte bir web sitesi açmak istediÄŸinizde epey beklemeniz gerektiÄŸi anlamÄ±na geliyor. AyrÄ±ca ekran dokunmatik olmadÄ±ÄŸÄ± için sadece yön tuÅŸlarÄ±nÄ± kullanarak sayfada gezebiliyorsunuz.

E-posta göndermek

Bu da aslen cihazdaki Opera tarayÄ±cÄ±yla teorik olarak mümkün. Çok düÅŸük baÄŸlantÄ± hÄ±zlarÄ±yla Gmail ve benzeri web tabanlÄ± e-posta servisini açabilirseniz bir ihtimal e-postalarÄ±nÄ±zÄ± kontrol edebilirsiniz. Bir e-posta göndermenin ise epey sabÄ±r gerektireceÄŸini söylememiz gerek.

FotoÄŸraf Çekip PaylaÅŸmak

Nokia 3310'da bir kamera bulunuyor. Bununla fotoÄŸraf çekebilirsiniz. 2 MP'lik bu kamera ile çektiÄŸiniz fotoÄŸraflarÄ±n kalitesinin ne kadar düÅŸük olacaÄŸÄ±nÄ± söylememize gerek yok. AyrÄ±ca bu fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸmak da mümkün deÄŸil. Son kullanÄ±cÄ± kitlesi bundan 20 sene öncesine göre çok deÄŸiÅŸti. Cihazlardan beklentiler arttÄ±, standartlar artÄ±k daha farklÄ±. TelefonlarÄ±n sadece birer telefon olduÄŸu dönem çoktan geride kaldÄ±. Yeni Nokia 3310, hepimize eski günleri hatÄ±rlatÄ±p yüzümüzde bir gülümseme oluÅŸturdu. Ancak bu ürünün günümüzde artÄ±k hiçbir kullanÄ±cÄ± kitlesine hitap etmediÄŸini kabul etmek gerek.