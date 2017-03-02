Bakan Ã–zlÃ¼ mÃ¼jdeyi verdi bunlarÄ± yapmanÄ±z iÃ§in cep telefonunuzun olmasÄ± yeterli

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, yerli otomobillerin elektrikli olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, cep telefonuyla market alÄ±ÅŸveriÅŸinden, arabalarÄ±n park edilmesine kadar pek Ã§ok konuyu halledileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Özlü, AA Editör MasasÄ±'nda yerli otomobille ilgili olarak hedefin 2019 olduÄŸunu söyledi. DünyanÄ±n elektrikli modellere kaydÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ±nÄ± çizen Bakan Özlü, "Özel sektörün önde olduÄŸu devletin desteklediÄŸi bir model yapÄ±yoruz. Dünya için otomobil üreteceÄŸiz. Otomobil yapmak teknik açÄ±dan Türkiye için problem deÄŸil. Mühendislerimiz, sanayimiz her segmentte otomobil üretir. Konu ticari. Yani teknolojik aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± daha az. ÖrneÄŸin biz devlet olarak otomobil yaptÄ±k, bir vatandaÅŸÄ±mÄ±z da aracÄ± satÄ±n alÄ±p Erzurum'a gitti. Orada araba bozuldu. Bir servis ihtiyacÄ±, bir satÄ±ÅŸ noktasÄ± ihtiyacÄ± doÄŸacak. Böyle bir durumda servisler devreye girmeli. Bu nedenle sanayicilerimizin önde olduÄŸu bir model istiyoruz. Tek kiÅŸinin yapmasÄ± da riskli. Çok fazla kiÅŸinin de bunu üstlenmesi riskli. Otomobili üretecek ve servis noktalarÄ±nÄ± kurabilecek doÄŸru ve istekli bir grup arzu ediyoruz. ÇalÄ±ÅŸmalar iyi gidiyor. Ä°nÅŸallah önümüzdeki günlerde bu kiÅŸileri de açÄ±klayacaÄŸÄ±z" dedi.

"CEP TELEFONU YETERLÄ° OLACAK"

"Bizim girdiÄŸimiz süreç 4.0 süreci" diyen Bakan Özlü, "Japonlar buna "Süper Toplum 5.0" diyor. Teknoloji toplumlarÄ± dönüÅŸtürüyor. Bilgi toplumu diyorduk, tarÄ±m toplumu diyorduk. Yeni süreç topluma etkisinin ne olacaÄŸÄ± kesinleÅŸmiÅŸ durumda deÄŸil. Evinizde buzdolabÄ± var. BuzdolabÄ±nda yiyecekler var. Domates azaldÄ±, cep telefonunuza mesaj gelecek, "Domates azaldÄ± alÄ±n" diye. Ya da marketinize bu anlamda mesaj gidecek. Makinelerin birbirine konuÅŸtuÄŸu bir düzene doÄŸru gidiyoruz. Ä°nsansÄ±z otomobiller gündemde. Elektrikli otomobiller gündemde. Cep telefonunuzdan otomobili çaÄŸÄ±racaksÄ±nÄ±z, otomobilinize nereye gitmek istediÄŸinizi söyleyeceksiniz ve oraya gidecek. Park derdiniz olmayacak. Sadece cep telefonuyla tüm iÅŸlerinizi halledeceksiniz. Bunlar bilim- kurgu deÄŸil, yakÄ±n gelecekte bunlarÄ± göreceksiniz" dedi.

"ANTARTÄ°KA'YA BÄ°LÄ°M MERKEZÄ°"

Antartika'ya kurucak bilim merkezinin sorulmasÄ± üzerine Bakan Özlü, "BarÄ±ÅŸ için bilimi öne çÄ±karacaÄŸÄ±z. Bunun çalÄ±ÅŸmasÄ± bizim bakanlÄ±ÄŸa verildi. Bu çalÄ±ÅŸmaya göre Antartika'da mevsim buradakinin tam tersi biliyorsunuz. 15 KasÄ±m-15 Mart arasÄ± orada yaz. Bu dönemde oraya bir heyet göndereceÄŸiz. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi'den hocalarÄ±mÄ±z, diÄŸer üniversitelerden hocalarÄ±mÄ±z var. Türkiye'nin Antartika'da bilim üssü olacak. BaÅŸka ülkeler de orada çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Piri Reis'in haritasÄ±nda Antartika bölgesinin olduÄŸuna dair iÅŸaretler var. Bir harita yaptÄ±rÄ±yoruz. Antartika'da hak iddia eden ülkelerin belgelerinin sunulduÄŸu müzede sergileyeceÄŸiz. Biz de orada hak iddia edeceÄŸiz. Piri Reis haritasÄ±nda böyle bir yer var diye iÅŸaret ediyor. Türkiye büyük bir ülke. Dünyada ilk 20 büyük ülke arasÄ±ndayÄ±z. Kendi içinde kapalÄ± bir ülke deÄŸil. DünyanÄ±n hem uzaydan hem diÄŸer milletlerin faydalandÄ±ÄŸÄ± kaynaklardan, ülkemizin de faydalanmasÄ± gerekir" diye konuÅŸtu.