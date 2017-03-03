Nokia 3310 iÃ§in yerlileÅŸme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor

Bir dÃ¶nemin efsane telefonu Nokia 3310, yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde TÃ¼rkiye'ye gelecek. TÃ¼rkiye'de yerli Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Murat KÄ±rÃ§uval, "YerlileÅŸme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± noktasÄ±nda da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki geliÅŸmelere gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n artarak devam ettirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde SABAH'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Nokia Türkiye CEO'su KÄ±rçuval, Nokia'nÄ±n mobil dünyadaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dikkat çekerek, Nokia'nÄ±n en büyük önemi kalite konusuna verdiÄŸini söyledi. KÄ±rçuval, tüm dünyada ilgi ile karÅŸÄ±lanan Nokia 3310'un da yÄ±lÄ±n ikinci çeyreÄŸinde Türkiye'ye getirileceÄŸini ifade etti. FiyatÄ± konusunda henüz net bir karar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±rçuval, "Uygun fiyatlarla gelecek" dedi. 3310'un Türkiye'de de büyük bir ilgi görmesini beklediklerini belirten KÄ±rçuval, "3310 nostalji bir telefon. DolayÄ±sÄ±yla insanlar 3310 ile ilgilenecekler ve yoÄŸun ÅŸekilde kullanacaklar diye düÅŸünüyorum" ifadesini kullandÄ±.

"NOKÄ°A 3310 YERLÄ°LEÅžECEK"

Murat KÄ±rçuval, Türkiye'deki yerlileÅŸme çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi vererek, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sektöre ÅŸart koÅŸtuÄŸu yerlileÅŸme oranlarÄ±na da uyum saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Yerli üretimle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü kaydeden KÄ±rçuval, "Türkiye dinamik bir pazar olduÄŸu için ÅŸartlara uymak zorundasÄ±nÄ±z. YerlileÅŸme çalÄ±ÅŸmalarÄ± noktasÄ±nda da önümüzdeki geliÅŸmelere göre çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n artarak devam ettirilmesini hedefliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.