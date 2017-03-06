Bu oyun intihar tohumlarÄ± ekiyor 6 ay iÃ§inde 130 genÃ§ canÄ±na kÄ±ydÄ±

Rus bilgisayar oyunu "Blue Whale" , Ã§ocuklarÄ±n ruhsal koÅŸullarÄ±nÄ± etkileyerek, intiharÄ± tetikliyor. GeÃ§tiÄŸimiz 6 ay iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸen 130 gencin intiharÄ± ile iliÅŸkisi olabileceÄŸi sebebiyle soruÅŸturuluyor.

Ä°nternet üzerinden oynanan Mavi Balina isimli oyunda oyuncular 50 adet talimati yerine getirmek zorunda ve görünüÅŸe göre bazÄ±larÄ± ölümcül olabiliyor.

Ä°NTÄ°HARLAR ARTTI

16 yaÅŸÄ±ndaki genç kadÄ±n Veronika Volkova'nÄ±n, Irkutsk bölgesinde bir sitede intihar ettiÄŸi bildirildi. Veronika'nÄ±n arkadaÅŸÄ± olan bir baÅŸka genç kadÄ±n,15 yaÅŸÄ±ndaki Yulia da intihar eden gençlerden biri ve genç kadÄ±nÄ±n intihar etmeden önce sosyal medya sayfasÄ±na 'Son' yazdÄ±ÄŸÄ± ve bir mavi balina fotoÄŸrafÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± biliniyor. Veronika da sosyal medya sayfasÄ±na 'Duygular kayÄ±p... Son' diye bir not düÅŸtükten sonra intihar etmiÅŸti. Bundan daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda da 'YavaÅŸ yavaÅŸ bir iÅŸe yaramaz hale geldiÄŸiniz hissediyor musunuz?' ya da 'Ben sadece bir hayaletim' gibi üzücü cümleler de yazmÄ±ÅŸtÄ±. Yulia ve Veronika'nÄ±n trajik ölümleri, bir dizi intiharÄ±n parçasÄ± olarak görülüyor. Siberian Times gazetesinin haberine göre, olaydan sadece 2 gün önce, Chita kentinde yaÅŸayan 14 yaÅŸÄ±ndaki bir genç kÄ±z da, geçen trenin önüne atlayarak hayatÄ±na son vermiÅŸti. UlaÅŸÄ±mdan sorumlu polis ise intiharÄ±n 'Mavi Balina' adlÄ± bilgisayar oyunu ile iliÅŸkisi olduÄŸunu doÄŸruladÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l KasÄ±m 2015 - Nisan 2016 arasÄ±nda meydana gelen 130 intihar vakasÄ± aynÄ± internet gruplarÄ±na mensup gençler arasÄ±ndaydÄ±. Bu gençlerin tamamÄ± da mutlu ve ekonomik olarak iyi düzeyde olan ailelere mensup insanlardÄ±. Rus SoruÅŸtuma Komitesi Yulia ve Veronika'nÄ±n ölümleri ile ilgili bir 'intihara teÅŸvik' olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerine inceleme baÅŸlattÄ± ve özellikle internet üzerindeki 'sosyal baÄŸlantÄ±larÄ±na' aÄŸÄ±rlÄ±k verileceÄŸini bildirdi.Bu çifte intiharÄ± videoya kaydettikleri iddiasÄ± ile 2 genç erkek polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis kapsamlÄ± bir soruÅŸturma yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Sosyal medya üzerinde intihar oyunu olarak adlandÄ±rÄ±lmaya baÅŸlayan bu oyunun lideri olduÄŸu iddia edilen 21 yaÅŸÄ±ndaki Philip Budeikin, 8 farklÄ± intihar eÄŸilimli grup kurmak suçuyla tutuklandÄ±. Ä°ddialara göre Mavi Balina oyununda oyuncular belirli talimatlarÄ± yerine getiriyorlar ve bunlardan bazÄ±larÄ± intihara kadar gidebiliyor.

MAVÄ° BALÄ°NA OYUNU Ä°NTÄ°HARI TETÄ°KLÄ°YOR

Rus haberlerinde çÄ±kan iddialara göre, Blue Whale oyunu genç oyunculara intiharÄ±n tohumlarÄ±nÄ± ekiyor. ÖrneÄŸin oyunda yaklaÅŸan bir tren gösteriliyor ve "Bu dünya bizim için deÄŸil," cümlesi ekranda beliriyor. AyrÄ±ca oyunda bir binanÄ±n tepesine çÄ±kmÄ±ÅŸ gençlerin fotoÄŸrafÄ±nÄ±n altÄ±nda "Biz ölü bir nesilin çocuklarÄ±yÄ±z," cümlesi çÄ±kÄ±yor. Oyunun sosyal medya sayfasÄ± oyunculara "Kendinizi kaç sÄ±kÄ±cÄ± gün daha yaÅŸamaya zorlayacaksÄ±nÄ±z?" gibi sorular da soruyor. 8AyrÄ±ca bütün gün korku filmleri izleyip gece 4.20'de uyanmalarÄ± ve oyunun 50. gününde kendi canlarÄ±nÄ± almalarÄ±na yol açabilecek talepler geliyor. Oyun ve oyuna ait sosyal medya hesaplarÄ± ile ilgili soruÅŸturmalar artarak devam edeceÄŸe benziyor.