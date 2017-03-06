Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 06/03/2017 20:33

Facebook bir ilk iÃ§in harekete geÃ§iyor

facebook

Facebook, mesajlaÅŸma platformu Messenger'da bir yeniliÄŸe imza atmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Birçok Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ± yÄ±llardÄ±r, paylaÅŸÄ±mlar için "beÄŸenme" butonuna ek olarak beÄŸenmeme butonu konulmasÄ±nÄ± da istiyordu.Ancak Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n "karalanmamasÄ± için" bu çaÄŸrÄ±lara kulak tÄ±kÄ±yordu.BeÄŸenmeme butonu, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Messenger kullanÄ±cÄ±sÄ±yla denenecek. KullanÄ±cÄ±lar, hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± herhangi bir mesaj ya da içeriÄŸe "beÄŸenmeme" emojisi gönderebilecek.Facebook geçen yÄ±l, sitedeki paylaÅŸÄ±mlarda 300 milyardan fazla emoji kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirkete göre, en fazla kalp emojisi kullanÄ±ldÄ±.Messenger'dan sonra Facebook'a da beÄŸenmeme butonunun gelip gelmeyeceÄŸi henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC Türkçe

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Bu oyun intihar tohumlarÄ± ekiyor 6 ay iÃ§inde 130 genÃ§ canÄ±na kÄ±ydÄ±

Rus bilgisayar oyunu "Blue Whale" , Ã§ocuklarÄ±n ruhsal koÅŸullarÄ±nÄ± etkileyerek, intiharÄ± tetikliyor. GeÃ§tiÄŸimiz 6 ay iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸen 130 gencin intiharÄ± ile iliÅŸkisi olabileceÄŸi sebebiyle soruÅŸturuluyor.


Nokia 3310 iÃ§in yerlileÅŸme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlatÄ±lÄ±yor

Bir dÃ¶nemin efsane telefonu Nokia 3310, yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸinde TÃ¼rkiye'ye gelecek. TÃ¼rkiye'de yerli Ã¼retim Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Murat KÄ±rÃ§uval, "YerlileÅŸme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± noktasÄ±nda da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki geliÅŸmelere gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n artarak devam ettirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Buildingg Society Nationwide

Ä°ngiliz araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸuna gÃ¶re sosyal medya genÃ§leri yalnÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±yor

Ä°ngiltere merkezli araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸu Buildingg Society Nationwide, sosyal medyayla bÃ¼yÃ¼yen milenyum kuÅŸaÄŸÄ±nÄ±n en yalnÄ±z nesil olma yolunda ilerlediÄŸini ifade etti