Facebook bir ilk iÃ§in harekete geÃ§iyor

Facebook, mesajlaÅŸma platformu Messenger'da bir yeniliÄŸe imza atmaya hazÄ±rlanÄ±yor

Birçok Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ± yÄ±llardÄ±r, paylaÅŸÄ±mlar için "beÄŸenme" butonuna ek olarak beÄŸenmeme butonu konulmasÄ±nÄ± da istiyordu.Ancak Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ±n paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n "karalanmamasÄ± için" bu çaÄŸrÄ±lara kulak tÄ±kÄ±yordu.BeÄŸenmeme butonu, sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Messenger kullanÄ±cÄ±sÄ±yla denenecek. KullanÄ±cÄ±lar, hoÅŸlanmadÄ±klarÄ± herhangi bir mesaj ya da içeriÄŸe "beÄŸenmeme" emojisi gönderebilecek.Facebook geçen yÄ±l, sitedeki paylaÅŸÄ±mlarda 300 milyardan fazla emoji kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Åžirkete göre, en fazla kalp emojisi kullanÄ±ldÄ±.Messenger'dan sonra Facebook'a da beÄŸenmeme butonunun gelip gelmeyeceÄŸi henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC Türkçe