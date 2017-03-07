Google'da bu kelimeleri asla aratmayÄ±n

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ aratma motoru Google, istediÄŸimiz tÃ¼m bilgileri iÃ§erirken sevimliliÄŸi veya gÃ¼zelliÄŸiyle bilinen bu kelimeleri aratmamanÄ± Ã¶ÄŸreniyoruz.

Ä°nternetin faydalarÄ±nÄ± saymakla bitmez. Ä°nternet sayesinde bilmediÄŸimiz bilgileri öÄŸrenebiliyoruz. SevdiÄŸimiz ÅŸarkÄ±larÄ± dinleyip sevdiÄŸimiz filmleri de izleyebiliyoruz. Bunu yaparken de dünyanÄ±n en büyük arama motoru olan Google'u kullanÄ±yoruz. Google'da aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kelimeler, en net sonuça ulaÅŸmamÄ±za yardÄ±mcÄ± oluyor. Ancak bazÄ± kelimeler var ki asla yazmamanÄ±z gerekiyor. Bunu içtenlikle söylüyoruz, lütfen bu kelimeleri Google'da aratmayÄ±n. Gerçekten kendinizi kötü hissedeceksiniz. Ä°ÅŸte Google'da asla aramamanÄ±z gereken 8 kelime...

Trypophobia

Trypohphobia, tekrar eden desen fobisi, Küçük delikler kümeleri bulunan nesnelerin korkusu olarak da bilinir. Korkulacak bir kelime olduÄŸu söylenemez fakat biraz tiksindirici göründüÄŸünü söylemek lazÄ±m. RahatsÄ±z edicilik düzeyi üst seviye de olmasÄ±yla, insan da baÅŸ dönmesine sebep verebiliyor. Özellikle Google resimlerde aramamanÄ±z gereken bir kelime.

Wet Koala

Hepimiz Koala'yÄ± sevimli bir hayvan olarak biliriz. Tabi baÅŸÄ±na wet gelmesiyle birlikte kaÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey bizi biraz ÅŸaÅŸÄ±rtabilir. Viral olan o video sahte olduÄŸu kanÄ±tlanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen yine de Google da karÅŸÄ±laÅŸmak istemeyeceÄŸimiz bir görüntü. Bunu yapanlarÄ±n niçin böyle biÅŸey yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± da biraz düÅŸündürücü.

MeatSpin

Meatspin türkçe karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± et çevirme diye gözüküyor. Bu kelime size mangal üzerinde çevrilen etleri ya da bir kasap dükkanÄ±nÄ± anÄ±msatabilir. Fakat bu kelimeyi yazdÄ±ktan sonra karÅŸÄ±nÄ±za gey olan iki erkek çÄ±kacaktÄ±r. Tabi o sakÄ±ncalÄ± fotoÄŸrafta çevirdikleri ÅŸey hiç de ete benzemiyor. Biraz anormal olabilir karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ±z. PiÅŸmanlÄ±k duygusu yaÅŸamak istemiyorsanÄ±z bu kelimeyi aratmamanÄ±z sizin için daha iyi olacaktÄ±r.

Elephantiasis

Vikipedi''ye göre, Elephantiasis "özellikle bacaklarda ve erkek cinsel organlarÄ±nda derinin ve altta yatan dokularÄ±n yoÄŸunlaÅŸmasÄ± ile karakterize bir hastalÄ±ktÄ±r". ÇÄ±kan resim ve ya fotoÄŸraflar hiç de iç açÄ±cÄ± deÄŸil. Bu hastalÄ±k olabilir fakat bunlardan rahatsÄ±z olmamak elde deÄŸil. Google''da her bilginin olmasÄ± çok da iyi deÄŸilmiÅŸ.

Tub girl

Bu kelimeden sonra bu video fikrinin piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaÅŸadÄ±m. Ä°yi ya da kötü Ä°nternet üzerinde birçok görüntü var. Kötü bir gece geçirmek istiyorsanÄ±z bu kelimeyi yazdÄ±ktan sonra karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z görüntü sizlik olabilir. Hiç bakamayacaklar için söyleyelim. Küvette kusan bir kÄ±z var. Evet olay sadece bundan ibaret.

Bomb instructions

Türkçe'ye çevirdiÄŸimizde bomba talimatlarÄ± diye karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor. NE var bu kelimeden diyebilirsiniz. Ancak siz bu kelimeyi yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda büyük ihtimalle hükümet ve CÄ°A'ya kÄ±rmÄ±zÄ± alarm vereceksiniz. EÄŸer evinizde bir gece vakti tutuklanÄ±rsanÄ±z bu sebeple de olabilir. Çünkü birçok insan google'dan bombanÄ±n nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ve öÄŸrendikten sonra istemediÄŸimiz bomba eylmelerini gerçekleÅŸtiriyorlar. Buna önlem olarak bu kelimeleri yazan kiÅŸiler takibe alÄ±nÄ±yor.

The Death Clock

Ölüm bir çok kiÅŸinin tatmak istemediÄŸi bir gerçek olsa da elbet o gün gelecektir. Google'a bu kelimeyi yazÄ±p tÄ±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda; en baÅŸta ne zaman öleceÄŸinizi tahmin eden bir sistem çÄ±kacak. DoÄŸum tarihinizi, cinsiyetinizi ve kilonuzu girdikten sonra karÅŸÄ±nÄ±za ne zaman öleceÄŸinizi gösteren tarihi söyleyecek. YakÄ±n bir tahmin size ölüm korkusu yaÅŸatÄ±p, sinirinizi bozabilir.

Smoker's Lungs

SigaranÄ±n ne kadar zararlÄ± olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Ä°çindeki o zehir akciÄŸerleri mahfetmekte. Bu kadar kötü olan ÅŸeyin bir de nasÄ±l gözüktüÄŸünü izlemek hiç de hoÅŸ deÄŸil. Simsiyah bu görüntünün akciÄŸer olduÄŸuna ilk baÅŸta inanmayabilirsiniz.