Steve Jobs'dan kopya mÄ± Ã§ektiniz sorusuna Bill Gates'ten jet yanÄ±t

Bill Gates, teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok merak edilen sorusuna hiÃ§ Ã§ekinmeden direk cevapladÄ±.

Reddit'in 5. kez düzenlediÄŸi AMA (Ask Me Anything) etkinliÄŸine konuk olan Bill Gates, teknoloji dünyasÄ±nda yÄ±llardÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan konu ile ilgili de konuÅŸtu. Gates, "Steve Jobs'dan kopya mÄ± çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti?" Sorusuna ÅŸu cevabÄ± verdi:"Kopya çekmek kavramÄ± hem benim için hem de Steve Jobs için göreceli bir kavram. Çünkü ikimiz de Xerox'un çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan faydalandÄ±k. Ben Charles Simonyi'yi, Steve Jobs ise Bob Belville'i iÅŸe aldÄ±. Ancak ikimiz de telif hakkÄ±nÄ± çiÄŸnemedik. Xerox sayesinde Mac ve Windows'a giden yol açÄ±ldÄ±." 2011 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Apple'Ä±n kurucularÄ±ndan Steve Jobs, Microfost'u Apple'Ä± taklit etmekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. (NTV)