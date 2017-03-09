Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 09/03/2017 20:13

Steve Jobs'dan kopya mÄ± Ã§ektiniz sorusuna Bill Gates'ten jet yanÄ±t


Bill Gates, teknoloji dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok merak edilen sorusuna hiÃ§ Ã§ekinmeden direk cevapladÄ±.

Reddit'in 5. kez düzenlediÄŸi AMA (Ask Me Anything) etkinliÄŸine konuk olan Bill Gates, teknoloji dünyasÄ±nda yÄ±llardÄ±r tartÄ±ÅŸÄ±lan konu ile ilgili de konuÅŸtu. Gates, "Steve Jobs'dan kopya mÄ± çektiniz, yoksa o mu sizden kopya çekti?" Sorusuna ÅŸu cevabÄ± verdi:"Kopya çekmek kavramÄ± hem benim için hem de Steve Jobs için göreceli bir kavram. Çünkü ikimiz de Xerox'un çalÄ±ÅŸmasÄ±ndan faydalandÄ±k. Ben Charles Simonyi'yi, Steve Jobs ise Bob Belville'i iÅŸe aldÄ±. Ancak ikimiz de telif hakkÄ±nÄ± çiÄŸnemedik. Xerox sayesinde Mac ve Windows'a giden yol açÄ±ldÄ±." 2011 yÄ±lÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybeden Apple'Ä±n kurucularÄ±ndan Steve Jobs, Microfost'u Apple'Ä± taklit etmekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. (NTV)

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