Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 09/03/2017 20:29

Nokia 3310 yerlileÅŸiyor iÅŸte telefonun TÃ¼rkiye'ye geliÅŸ tarihi ve fiyatÄ±


Nokia'nÄ±n nostaljik modeli 3310'nu TÃ¼rkiye'de yerlileÅŸtirmek istediklerini aÃ§Ä±klayan Nokia TÃ¼rkiye CEO'su KÄ±rÃ§uval, telefonun fiyatÄ±nÄ±n uygun olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.

Barcelona'da düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'nde SABAH'Ä±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Nokia Türkiye CEO'su KÄ±rçuval, Nokia'nÄ±n mobil dünyadaki çalÄ±ÅŸmalarÄ±na dikkat çekerek, Nokia'nÄ±n en büyük önemi kalite konusuna verdiÄŸini söyledi. KÄ±rçuval, tüm dünyada ilgi ile karÅŸÄ±lanan Nokia 3310'un da yÄ±lÄ±n ikinci çeyreÄŸinde Türkiye'ye getirileceÄŸini ifade etti. FiyatÄ± konusunda henüz net bir karar alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KÄ±rçuval, "Uygun fiyatlarla gelecek" dedi. 3310'un Türkiye'de de büyük bir ilgi görmesini beklediklerini belirten KÄ±rçuval, "3310 nostalji bir telefon. DolayÄ±sÄ±yla insanlar 3310 ile ilgilenecekler ve yoÄŸun ÅŸekilde kullanacaklar diye düÅŸünüyorum" ifadesini kullandÄ±. Murat KÄ±rçuval, Türkiye'deki yerlileÅŸme çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda da bilgi vererek, UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n sektöre ÅŸart koÅŸtuÄŸu yerlileÅŸme oranlarÄ±na da uyum saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Yerli üretimle ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n sürdüÄŸünü kaydeden KÄ±rçuval, "Türkiye dinamik bir pazar olduÄŸu için ÅŸartlara uymak zorundasÄ±nÄ±z. YerlileÅŸme çalÄ±ÅŸmalarÄ± noktasÄ±nda da önümüzdeki geliÅŸmelere göre çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ±n artarak devam ettirilmesini hedefliyoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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