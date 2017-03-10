ABD'li teknoloji patronu Bill Gates iflasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Pil teknolojilerini geliÅŸtirmek iÃ§in ÅŸirket kuran Bill Gates yatÄ±rÄ±m yetersizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden iflas bayraÄŸÄ±nÄ± Ã§ekti.

Pil teknoloji için kollarÄ± sÄ±vayan ve teknoloji patronlarÄ±ndan biri olan Bill Gates, ürün yelpazesi ve pazar payÄ±ndaki geniÅŸliÄŸini ön görerek pil geliÅŸtirme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na büyük yatÄ±rÄ±m yaptÄ±. Aquion isimli ÅŸirketi uzun süredir geliÅŸmiÅŸ pil teknolojileri üzerinde çalÄ±ÅŸmalar yürüttü. 190 milyon dolardan fazla yatÄ±rÄ±m alan ve pil teknolojisinde önemli geliÅŸmelere imza atmasÄ± beklenen ÅŸirket iflas ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. YapÄ±lan açÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Aquion CEO'su Scott Pearson iflasÄ±n nedeni açÄ±kladÄ±. Pil teknolojisini geliÅŸtirmenin oldukça zor olduÄŸunu ifade eden Pearson, sonuca ulaÅŸmak için uzun süreli bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n gerektiÄŸini dile getirdi. AyrÄ±ca süre haricinde geliÅŸtirilen pil teknolojisinin oldukça pahalÄ± bir sistem olduÄŸunu söylen CEO, oldukça fazla gerektiÄŸini açÄ±kladÄ±.

TÜM GELÄ°ÅžMELER Ä°FLAS ETMEKTEN KURTARAMADI

Åžirketin geliÅŸtirdiÄŸi sodyum iyon teknolojili pil, 5 bin ÅŸarj döngüsüne kadar performansÄ±nÄ± korumaya devam ediyordu. AyrÄ±ca uzun süreli kullanÄ±m vadeden pilin güvenlik açÄ±sÄ±ndan da geliÅŸmiÅŸ olduÄŸu belirtiliyordu. Ne yazÄ±k ki tüm bu iyi gidiÅŸler ÅŸirketi iflas etmekten kurtaramadÄ± ve son dönemlerde mobil cihazlarÄ±n ve elektrikli otomobillerin pil teknolojisine ihtiyacÄ± olduÄŸu dönemde böyle bir haberin gelmesi tabi ki teknoloji takipçilerini üzdü. (Yeni Åžafak)