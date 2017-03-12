Apple'dan skandal TÃ¼rkiye kararÄ±

Apple TÃ¼rkiye temsilcisi, Apple'Ä±n uluslararasÄ± garantisinin bugÃ¼nden itibaren TÃ¼rkiye'de geÃ§erli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Apple ürünlerinde uluslararasÄ± garanti artÄ±k Türkiye'de geçerli deÄŸil. Apple Türkiye temsilcisi, "UluslararasÄ± garanti artÄ±k Türkiye'de geçerli deÄŸil. Bu konuda Apple önümüzdeki günlerde resmi açÄ±klama yapacak ancak kullanÄ±cÄ±larÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± için telefonda bu ÅŸekilde bilgi veriyoruz" dedi. UluslararasÄ± garantinin hangi tarihten itibaren geçersiz sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorulduÄŸunda aynÄ± temsilci, "Bu konuda detaylar henüz belli deÄŸil ama bugün itibariyle uluslararasÄ± garantinin geçerli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyebilirim" ifadesini kullandÄ±.

(Kaynak: Hürriyet)