Samsung Galaxy S8'i ne zaman tanÄ±tacak fiyatÄ± ne kadar olacak

Samsung Galaxy S8, New York ve TÃ¼rkiye'de 29 Mart'ta gÃ¶rÃ¼cÃ¼ye Ã§Ä±kacak. Galaxy S8'in fiyatÄ±nÄ±n ne kadar olacaÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor.

Samsung yeni akÄ±llÄ± telefonu Galaxy S8’i 29 Mart’ta gerçekleÅŸtireceÄŸi etkinlik ile New York‘da tanÄ±tacak. Samsung Türkiye’de hararetli bir çalÄ±ÅŸma içerisinde ve 29 Mart tarihinde yeni amiral gemisi Türkiye’de de tanÄ±tÄ±lacak. Henüz Türkiye satÄ±ÅŸ zamanlamalarÄ± hakkÄ±nda bilgimiz olmasa da yeni akÄ±llÄ± telefonun yurt dÄ±ÅŸÄ±nda 10 Nisan’da ön sipariÅŸe açÄ±lacaÄŸÄ±ve 21 Nisan’da gönderimlere ve aynÄ± zamanda satÄ±ÅŸa baÅŸlanmasÄ± bekleniyor. Galaxy S8’in Türkiye fiyatÄ±nÄ±n 64 GB’lÄ±k modeli için 4000 TL civarÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. Bu arada KGI Securities’den Ming-Chi Kuo ‘da S8’in 21 Nisan tarihinde satÄ±ÅŸa sunulacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. Çin KalkÄ±nma FinansmanÄ±nÄ±n (CDF) sahip olduÄŸu KGI Securities, aracÄ±lÄ±k, yatÄ±rÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±, sabit getirili, mülk ticareti, servet yönetimi ve çeÅŸitli türev ürünler alanlarÄ±nda geniÅŸ bir yelpazede pazar lideri konumunda. FirmanÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸkler arasÄ±nda akÄ±llÄ± telefon ticareti de yer alÄ±yor. Fakat yine de farklÄ± söylentiler yok deÄŸil. Samsung’un yeni akÄ±llÄ± telefonunun beklentileri aÅŸarak büyük bir satÄ± rakamÄ±na ulaÅŸmasÄ± da gündem de ve bunu düÅŸünen Samsung belki 28 Nisana kadar satÄ±ÅŸÄ± erteleyebilir. Tabii ki tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bekleyip göreceÄŸiz. BildiÄŸimiz bir gerçek var ki Samsung GalaxyS8 29 Mart’ta Türkiye’de tanÄ±tÄ±lacak. Kaynak: Vatan