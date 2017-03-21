Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 21/03/2017 15:16

ABD uÃ§uÅŸlarÄ±nda elektronik cihaz yasaÄŸÄ±na TÃ¼rkiye'den tepki

ahmet arslan

Bakan Ahmet Arslan, ABD'nin bugÃ¼n karara baÄŸladÄ±ÄŸÄ± ve THY'nin de onayladÄ±ÄŸÄ± kabinlerde cihaz yasaklarÄ±na karÅŸÄ± tepki gÃ¶stererek, "Bizi baÅŸka Ã¼lkelerle karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nlar" dedi.

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, ABD'nin ABD uçuÅŸlarÄ±nda telefon dÄ±ÅŸÄ±ndaki cihazlara getirilen kabin yasaÄŸÄ±yla ilgili açÄ±klama yaptÄ±. Arslan, "Elbette ki bu bizim ülkemiz açÄ±sÄ±nda da doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. Bence ABD açÄ±sÄ±nda da doÄŸru bir ÅŸey deÄŸil. Zira kimse keyfi için oraya gitmiyor. Veya kimse keyfi için oradan buraya gelmiyor. Ä°ki ülkenin ticareti açÄ±sÄ±ndan da farklÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸmesi açÄ±sÄ±nda da bu yolculuklar yapÄ±lÄ±yor. Biz bu konuda dünden itibaren arkadaÅŸlara gerekli talimatlarÄ± verdik.ABD'nin ilgili otoriteleriyle de görüÅŸüyoruz. ArkadaÅŸlar dünden beri baÅŸladÄ±lar muhataplarÄ±yla çalÄ±ÅŸÄ±yorlar bu konu üzerinde. Önümüzdeki günlerde bunu sonuçlandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. Ä°stanbul'u, Ä°stanbul Atatürk HavalimanÄ±'nÄ± baÅŸka ülkelerdeki havalimanlarÄ±yla karÄ±ÅŸtÄ±rmamalarÄ± gerektiÄŸini de özellikle vurguluyoruz. YÄ±lda 80 milyonun üzerinde uçuÅŸun gerçekleÅŸtiÄŸi Ä°stanbul'u baÅŸka yerlerle bence karÄ±ÅŸtÄ±rmasÄ±nlar."

"KONUNUN MUHATAPLARIYLA GÖRÜÅžÜYORUZ"

"Biz bu anlamda her türlü güvenliÄŸi tedbiri zaten alÄ±yoruz. Dünden itibaren de arkadaÅŸlar çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±lar. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± muhataplarÄ±yla görüÅŸüyorlar. Bizim derdimiz uygulamanÄ±n nasÄ±l olacaÄŸÄ± konusu deÄŸil. Bu uygulamanÄ±n yolcunun konforunu da sayÄ±sÄ±nÄ± da düÅŸürebileceÄŸi. Bunu yolcunun faydasÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± özellikle vurgulayÄ±p bundan geri adÄ±m atmasÄ±nÄ± ya da hafifletilmesi gerektiÄŸini konuÅŸuyoruz. O müzakere ediliyor." dedi. 

 

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