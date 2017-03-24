Twitter 636 bin 248 hesabÄ± kapattÄ± iÅŸte nedeni

Sosyal medya mecrasÄ± Twitter, ÅŸiddet ve terÃ¶re teÅŸvik edici paylaÅŸÄ±mlarda bulunan hesaplarÄ± askÄ±ya aldÄ±.

Twitter'dan yapÄ±lan "ÅŸeffaflÄ±k raporu" açÄ±klamasÄ±nda, sosyal medya üzerinden terör ve ÅŸiddeti öven paylaÅŸÄ±mlarla mücadele edildiÄŸi belirtilerek, ÅŸeffaflÄ±k gereÄŸi de bu faaliyetlere iliÅŸkin bilgi verildiÄŸi ifade edildi.Bu kapsamda geçen yÄ±lÄ±n ikinci 6 ayÄ±nda "ÅŸiddet ve terörün teÅŸviki" nedeniyle 376 bin 890 hesabÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilen açÄ±klamada, bu uygulamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2015'in ortasÄ±ndan 31 AralÄ±k 2016'ya kadar toplam 636 bin 248 hesabÄ±n askÄ±ya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Raporda, kuruluÅŸa hükümetler ya da diÄŸer kuruluÅŸlardan gelen içerik kaldÄ±rma talebi sayÄ±larÄ±na da yer verildi.Buna göre 1 Temmuz-31 AralÄ±k 2016 döneminde içerik kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için mahkemelerden 894, hükümet ya da diÄŸer kurum ve kuruluÅŸlardan da 5 bin 31 talep alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Terör eylemlerine iliÅŸkin içerik paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla da mücadele edildiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, terör saldÄ±rÄ±larÄ± yaÅŸanan Türkiye ve Fransa'nÄ±n içerik kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için en fazla baÅŸvuruyu yapan ülkeler olduÄŸu kaydedildi.