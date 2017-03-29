Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 29/03/2017 11:15

THY'dan cihaz yasaÄŸÄ±na karÅŸÄ± yolculara wifi uygulamasÄ±

cihaz yasaÄŸÄ±

THY, 31 Mart'tan itibaren Amerika ve Ä°ngiltere uÃ§uÅŸlarÄ±nda laptop ve tabletlerini teslim eden yolculara Ã¼cretsiz wi-fi verecek

ABD ve Ä°ngiltere uçaklarÄ±nda uçak içine cep telefonundan büyük elektronik cihaz alÄ±nmamasÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yolcularÄ± ile sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan THY yolcularÄ±na wifi hizmeti baÅŸlatÄ±yor. Türk Hava YollarÄ± Genel Müdürü Bilal EkÅŸi resmi Twitter hesabÄ±ndan konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "31 Mart'tan itibaren Amerika uçuÅŸlarÄ±nda laptop ve tabletlerini teslim eden yolcularÄ±mÄ±za uçak içinde ücretsiz wifi hizmeti verilecektir" dedi.

 
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