Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 30/03/2017 12:12

Motor devri sona eriyor bakÄ±n o marka sipariÅŸlerini nasÄ±l teslim ediyor

dominos pizza

ÃœnlÃ¼ yemek ÅŸirketi Dominos Pizza, yemek sipariÅŸlerini adrese teslim etmek iÃ§in geliÅŸtirdikleri robotlarÄ± kullanacak. Åžirket, deneme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ± bile

Daha önce insansÄ±z hava araçlarÄ±yla pizza taÅŸÄ±ma deneyleri yapan Domino's Pizza, ÅŸimdilerde robot taÅŸÄ±yÄ±cÄ±larla sipariÅŸe yüzünü dönmüÅŸ durumda. 2015'te tasarladÄ±ÄŸÄ± 1 Nisan ÅŸakasÄ±nÄ± gerçeÄŸe dönüÅŸtürmek isteyen ÅŸirket, Starship Technologies ile ilk testleri Almanya'nÄ±n Hamburg ÅŸehrinde yapmaya baÅŸladÄ±. Ä°lk testlerin yolunda gitmesi halinde iki ÅŸirket Hollanda'da robotlara teslimat yaptÄ±rmayÄ± planlÄ±yor. Skype'Ä±n kurucu ortaklarÄ± Ahti Heinla ve Janus Friis tarafÄ±ndan 2014 yÄ±lÄ±nda kurulan Starship Technologies, 6 tekerlekli ve saatte yaklaÅŸÄ±k 6,5 kilometre yol alan taÅŸÄ±yÄ±cÄ± robotlar geliÅŸtiriyor. Hamburg'da 1,6 kilometre çapÄ±ndaki bir alanda test edilen robotlar, 18,1 kilogram yük taÅŸÄ±yabiliyor. Yani ÅŸimdilik yakÄ±n mesafe sipariÅŸlerde kullanÄ±lÄ±yor ama robotlarÄ±n menzilinin artmamasÄ± için bir engel gözükmüyor.

 

 

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