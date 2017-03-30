BTK BaÅŸkanÄ± Sayan Kapatma iÅŸlemi Booking.com tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±

HaksÄ±z rekabet ortamÄ±nda baÅŸvuru dahi olsa mevzuata gÃ¶re internet sitesi kapatmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten BTK BaÅŸkanÄ± Sayan, Booking.com'un kendi sayfasÄ±nÄ± TÃ¼rkiye eriÅŸimine kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu

BTK BaÅŸkanÄ± Ömer Fatih Sayan, Booking.com'un kapatÄ±lmasÄ±yla ilgili olarak açÄ±klamalarda bulundu. Sayan, kendilerine bu yönde bir ÅŸey ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Biz de gazetelerde bu durumu okuduk. YalnÄ±z ÅŸöyle bir durum var; bizim mevzuatÄ±mÄ±zda rekabete aykÄ±rÄ± iÅŸlem nedeniyle internet sitesi kapatmaya iliÅŸkin bir hüküm yok. Bu kararÄ± kimin verdiÄŸine bakarÄ±z. Ä°nternet sayfasÄ± engellemeyle ilgili merciler belli. O mercilerden gelecek kararÄ± görmemiz lazÄ±m. Benim gazetelerde okuduÄŸum ÅŸekliyle engellemek mümkün deÄŸil" dedi.

"BOOKING.COM KENDÄ° SAYFASINI TÜRKÄ°YE ERÄ°ÅžÄ°MÄ°NE KAPATMIÅžTIR"

Booking.com'a eriÅŸilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Türkiye'deki otellere rezervasyon yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki otellere rezervasyonun gerçekleÅŸtirilebildiÄŸinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± üzerine Sayan, "Normalde bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸey, siteye tamamen eriÅŸimi engellemek ÅŸeklinde oluyor. Booking.com'da eÄŸer belirttiÄŸiniz gibi bir durum varsa kendisi bu kararÄ±n gereÄŸini kendi kendine yerine getirmiÅŸtir. Bizim açÄ±mÄ±zdan bunun engellenmesi gibi bir durum söz konusu deÄŸil." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"REKABETLE Ä°LGÄ°LÄ° HUSUSTA SÄ°TE ERÄ°ÅžÄ°ME KAPATILAMAZ"

Sayan, bu kararÄ±n diÄŸer online rezervasyon portallarÄ±nÄ± etkileyip etkilemeyeceÄŸine yönelik soru üzerine de, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Haberlerde yer alan hususlar rekabetle ilgili hususlar. Bundan dolayÄ± biz engelleme yapamÄ±yoruz. Bizim engelleme yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z durumlar, kamu güvenliÄŸi, kiÅŸi hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ± ile ilgili durumlar. Ticari olarak katalog suçlar var, uyuÅŸturucu madde temini gibi... Otel rezervasyonunda rekabetin engellenmesi katalog suçlara girmiyor." "Mahkeme kararÄ±yla ilgili bir yazÄ± elinize ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda nasÄ±l bir yol izleyeceksiniz?" sorusuna da Sayan, "Bunu neye dayandÄ±rarak söylediklerini görmeden bir ÅŸey demem mümkün deÄŸil. Ä°craata uygunsa uygulanÄ±r ama rekabetle ilgili hususla site eriÅŸime kapatÄ±lamaz." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.