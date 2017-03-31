Facebook yeni dÃ¶nem o uygulama ile baÄŸÄ±ÅŸ toplanacak

En Ã§ok kullanÄ±lan sosyal medya platformu Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kullanacaÄŸÄ± gÃ¼zel bir uygulamayÄ± kullanÄ±ma aÃ§tÄ±

Sosyal medya devi Facebook, kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n farklÄ± amaçlar nedeniyle baÄŸÄ±ÅŸ toplamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olacak yeni bir hizmet baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Facebook'tan yapÄ±lan açÄ±klamada, gelecek haftalarda kullanÄ±ma sunulacak "KiÅŸisel BaÄŸÄ±ÅŸ" adlÄ± hizmet sayesinde Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kar amacÄ± gütmeyen ÅŸekilde baÄŸÄ±ÅŸ toplayabileceÄŸi belirtildi.Hizmet, ilk baÅŸta, eÄŸitim, saÄŸlÄ±k, evcil hayvanlar için saÄŸlÄ±k, krizler için yardÄ±m parasÄ±, acil vakalar, cenaze ve vefat alanlarÄ±nda baÄŸÄ±ÅŸ toplamaya yardÄ±mcÄ± olacak.

KullanÄ±cÄ±larÄ±n baÄŸÄ±ÅŸ toplamak istedikleri amaç Facebook tarafÄ±ndan 24 saat incelendikten ve gerekli izin verildikten sonra, kullanÄ±cÄ±lar Facebook'taki arkadaÅŸlarÄ±ndan güvenli ÅŸekilde baÄŸÄ±ÅŸ toplayabilecek.AçÄ±klamada ayrÄ±ca, Facebook'un geçen sene baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer hizmetle yaklaÅŸÄ±k 750 bin kar amacÄ± gütmeyen kuruluÅŸun kendi amaçlarÄ± için baÄŸÄ±ÅŸ toplamasÄ±na yardÄ±mcÄ± olduÄŸu bilgisine yer verildi.

HayÄ±rsever kiÅŸiliÄŸiyle bilinen Facebook Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortaklarÄ±ndan Mark Zuckerberg ve eÅŸi Priscilla Chan, 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda Facebook'ta sahip olduklarÄ± yaklaÅŸÄ±k 45 milyar dolar deÄŸerindeki toplam hisselerinin yüzde 99'unu gelecek senelerde hayÄ±r amaçlÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayacaklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.