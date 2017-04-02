Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 02/04/2017 15:31

TÃ¼rkiye'ye Ã¶zel durum Periscope gitti yerine Scope geldi

scope periscope

TÃ¼rkiye'de 2015 yÄ±lÄ±nda Periskop Ä°letiÅŸim ve ProdÃ¼ksiyon Hizmetleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan 'marka hakkÄ±na tecavÃ¼z' nedeniyle faaliyetleri durdurulan Periscope, bugÃ¼n Scope adÄ±yla tekrar kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±

Dün akÅŸam saatlerinde Türkiye'de faaliyetlerini durdurma kararÄ± alan Periscope, isim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ardÄ±ndan yeniden kullanÄ±ma sunuldu.Periskop Ä°letiÅŸim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD.ÅžTÄ° tarafÄ±ndan marka hakkÄ±na tecavüz nedeni ile açÄ±lan davada mahkeme Periskop Ä°letiÅŸim'i haklÄ± bulmuÅŸ ve resmi açÄ±klama ile Periscope'un tüm reklam ve tanÄ±tÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n durdurulduÄŸu duyurulmuÅŸtu.Bu duyurunun hemen ardÄ±ndan Periscope uygulamasÄ±na ait web sitesi, Twitter profili ve mobil uygulamalara Türkiye'den eriÅŸime engellenmiÅŸ, Periscope da bu sebeple ülkemizdeki faaliyetlerine son vermiÅŸti. Fakat bu durum kÄ±sa sürdü. Ä°sim benzerliÄŸi sebebi ile sorun yaÅŸayan Periscope, sadece Türkiye'deki kullanÄ±cÄ±larÄ±na özel olarak isim deÄŸiÅŸikliÄŸine gitti. Periscope, ülkemizde artÄ±k Scope adÄ±yla hizmet verecek. Åžayet yeniden Periscope kullanmak istiyorsanÄ±z Google Play ve iOS üzerinden "Scope" adÄ±yla indirebilirsiniz.

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