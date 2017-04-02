Google'dan kullanÄ±cÄ±larÄ± sevindirecek hamle

Google, Playstore'u gÃ¼ncelleyerek her hafta kullanÄ±cÄ±larÄ±na Ã¼cretli olan bir uygulamayÄ± Ã¼cretsiz sunacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Google geçtiÄŸimiz günlerde Play Store'u kullanÄ±cÄ±lara her hafta ücretsiz bir Android uygulamasÄ± indirme imkanÄ± sunmak üzere güncelledi. Yeni bölümde her hafta bir adet ücretsiz uygulama kullanÄ±cÄ±lara sunulacak. AslÄ±nda ücretli olan bu oyun ve uygulamalara, kullanÄ±cÄ±lar o hafta ücret ödemeden ulaÅŸabilecek.

Ä°LK ÜCRETSÄ°Z UYGULAMA CARD WARS ADVANTURE OLDU

Ä°lk ücretsiz uygulama Cartoon Network'ün Adventure Time çizgi filmini temel alan Card Wars – Adventure Time isimli oyunu oldu. Uygulama normalde 10.99 TL (2.99 dolar) fiyat etiketine sahip ancak Google sÄ±nÄ±rlÄ± bir süre için oyunu ücretsiz olarak kullanÄ±cÄ±lara sunuyor. Apple da App Store'da benzer bir promosyon uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iOS kullanÄ±cÄ±larÄ±ndan ücret talep etmeden "haftanÄ±n ücretsiz iOS uygulamasÄ±"nÄ± sunduÄŸunu belirtelim.