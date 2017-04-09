Ana Sayfa | TEKNOLOJÄ° 09/04/2017 10:36

BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± internetin adil kullanÄ±m kotasÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirilecek

Adil KullanÄ±m KotasÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve haberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Adil KullanÄ±m KotasÄ± dÃ¼zenleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸarak, gece 02,00-08.00 arasÄ±nda kota olmayacaÄŸÄ±nÄ±; gÃ¼nÃ¼n diÄŸer saatlerinde ise hÄ±za gÃ¶re farklÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ±n getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve haberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan tarafÄ±ndan daha önce 2018 AralÄ±k ayÄ±nda tamamen kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen Adil KullanÄ±m KotasÄ± (AKK) çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir bölümünün 2017 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe gireceÄŸini belirtmiÅŸti. Bahsedilen çalÄ±ÅŸmalarda sona yaklaÅŸÄ±ldÄ± ve internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n kâbusu olabilen Adil KullanÄ±m KotasÄ± hakkÄ±nda yeni bir düzenlemeye gidildi. Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) yeni uygulamayÄ± internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±na iletti. Kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ± minimum hÄ±z sÄ±nÄ±rÄ± deÄŸiÅŸti.1 MayÄ±s'tan itibaren baÅŸlayacak uygulamada gece 02:00 ve Sabah 08:00 arasÄ±ndaki veri kullanÄ±mÄ± ve indirme iÅŸlemleri AKK kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmeyecek. Internet kullanÄ±cÄ±larÄ± bu sayede geceleri web sitelerinde daha rahat sörf yapabilecek. BTK tarafÄ±ndan internet servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±na iletilen düzenlemedeki bir diÄŸer yenilik de, gece saatlerinin dÄ±ÅŸÄ±nda kalan ve kotaya tabi dönemdeki kullanÄ±mlardaki veri tüketiminin aÅŸÄ±lmasÄ± hâlinde internet hÄ±zÄ±nÄ±n düÅŸeceÄŸi baÄŸlantÄ± kalitesini belirliyor.

 

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